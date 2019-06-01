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İkinci ele rağbet yok

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurulan ikinci el araç pazarına vatandaşlar ilgi göstermiyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:34
İkinci ele rağbet yok

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurulan ikinci el araç pazarına vatandaşlar ilgi göstermiyor.


Kış aylarında yaşadığı durgunluk dönemini atlatarak yaz sezonuna daha iyi girmeyi uman ikinci el araç piyasası aradığını bulamadı. Hem yaz sezonunun başlaması hem de Ramazan Bayramının yaklaşmasına rağmen ikinci el araç piyasasında adeta yaprak kıpırdamıyor.


İkinci el araç piyasasında kış durgunluğunun devam ettiğini ifade eden Gökhan Bursa, “Yaza girmemize rağmen piyasada beklediğimiz hareketlilik olmadı. Yaklaşan Ramazan Bayramı bile ikinci el araç piyasasını canlandırmadı. Ekonomide durgunluk yüzünden ve yüksek banka faizleri nedeniyle vatandaşlar önünü göremedikleri için beklemeyi uygun buluyorlar. Kredi ile araç alacakları yüksek banka faizleri korkutuyor. Araba pazarındaki araçların çoğu galericilerin, vatandaşlar araba pazarına sadece gezmek için geliyorlar. Düşük model ve ucuz araçlar daha rağbet görüyor. Bu durgunluğu aşılması için banka faizlerinin mutlaka düşmesi gerekiyor" dedi.


Yüzde 1,8 faizle insanlar araç almıyor


İnanılmaz derecede kötü bir kış dönemi geçirdik diyen Serbülent Hamarat ise “Çekindiğimiz için araç bile alamadık. Araba pazarının kalabalık olduğuna bakmayın, 6 aydır satılmayı bekleyen araçlar hala duruyor. Bütün gün pazar genelinde bir iki adet araç satılabiliyor. Yaz sezonuna da umduğumuz gibi giremedik. İkinci el araç piyasası bayrama rağmen hareketlenmedi. Ekonomik durgunluk ve yüksek faizler piyasayı öldürüyor. En düşük banka faizi 1,8 iken krediyle insanlar araç almıyor. Parası olan şu an bekliyor. Bir de herkes ikinci el araç alım satım işi yapmaya çalışıyor. Kişisel belgelerin yanı sıra şimdi şirket belgeleri de Ticaret Bakanlığı’ndan verilecek. Çok da umudumuz olmasa bile banka faizlerinin düşmesini ve ikinci el araç piyasası’nın canlanmasını bekliyoruz“ dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:34
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