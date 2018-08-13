THY - İstanbul
0553 313 94 23

İkinci elde ‘kur’ şaşkınlığı

Kurdaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş, talebi ikinci ele yöneltti. Bayram öncesi elindeki dövizi bozdurarak veya dövizle borçlanarak otomobil almayı düşünenler ile aracını satmak isteyenler kararsızlık yaşıyor.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:26
İkinci elde ‘kur’ şaşkınlığı

EKONOMİ SERVİSİ

Sıfır otomobil pazarı, kurdaki yukarı yönlü harekete bağlı fiyat artışıyla daralma yaşarken, ikinci el piyasasında da alıcılar ve satıcılar şaşkınlık yaşıyor. Bayram öncesi ikinci elde beklenen hareketlilik, kurdaki dalgalanmanın ardından yerini beklemeye bıraktı. Özellikle bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak için aracını satışa çıkaranların sayısında artış gözleniyor. İkinci el otomobil piyasasında satıcılar, iyi bir fiyata araçlarına müşteri beklerken kurdaki artışın sürmesi halinde aracını düşük fiyata vermiş olmaktan çekiniyor.

Elindeki dövizi bozduracak veya dövizle borçlanarak otomobil alacaklarda ise döviz kurlarının dalgalanmasından kaynaklanan kararsızlık hakim.

ALICILARA ‘BEDELLİ’ UYARISI

Öte yandan yetkililer, ‘bedelli askerlik ihtiyacından dolayı satılık’ ilanlarına karşı alıcıları uyardı. Bazı fırsatçıların hasarlı araçları ‘bedelli’ adı altında düşük fiyatla satmaya çalışabilecekleri uyarısında bulunan yetkililer, “Alacağınız araçları mutlaka ekspertiz incelemesinden geçirin” tavsiyesinde bulunuyorlar.

2,3 MİLYON ARAÇ SATIŞ BEKLİYOR

2018 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Türkiye’de ikinci el otomobil pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,97 oranında artarak 2 milyon 296 bin 780 adete ulaştı. 2017 yılında ise bu rakam 2 milyon 87 bin 708 adet olarak gerçekleşmişti.

İKİNCİ ELDE BAZI OTOMOBİL FİYATLARI

Marka/Model                    Yıl            Km.        Fiyatı

Volkswagen Passat         2015       91.000   116.500

Mercedes C180 AMG     2015       37.000   185.900

BMW 520İ                       2015       121.000 183.500

Renault Fluence              2015       80.000   78.500

Renault Clio                     2015       60.000   56.750

Honda Civic                      2010       67.500   65.000

Hundai Accent Era           2009       230.000  33.500

Opel Corsa                       2013       75.000   49.900

Skoda Oktavia                   2005       230.000  32.500

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:26
  1. ikinci el araç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Spekülatif atakla karşı karşıyayız'
    1. 'Spekülatif atakla karşı karşıyayız'
    2. ASELSAN'dan dev hamle!
    3. Uzmanlardan meyveli soda uyarısı! Çok..
    4. 50 füze TSK'ya teslim edildi
    5. Azerbaycan-Ermenistan sınırında..
    6. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    7. Dergilik’te gazete okuyanlar Temmuz’da..
    8. Hatıra olsun diye çektiler, son..
    9. Zilhicce ayında yapılacaklar?
    10. Casper VIA A3 Plus ‘hem akıllı, hem..
    11. Zilhicce orucunun fazileti
    12. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den..
    13. Taraftarları taşıyan minibüs devrildi!..
    14. Lise nakil sonuçları MEB tarafından..
    15. Son bir haftada 47 terörist etkisiz..
    16. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    17. Geleceğin ‘yerli ve milli’ araçları..
    18. Vodafone’dan hem ayrıcalık hem..
    19. Şenol Güneş:: Beni dövseler de..
    20. Skoda’dan avantajlı Ağustos fırsatları
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    Kuveytli profesörden Türkiye için 'cihad' çağrısı! "Türk halkına destek olmak şer'i hükümdür"
    Kuveytli profesörden Türkiye için 'cihad' çağrısı! "Türk halkına destek olmak şer'i hükümdür"
    Erzurum'da ameliyat skandalı! 10'a yakın hasta enfeksiyon kaptı
    Erzurum'da ameliyat skandalı! 10'a yakın hasta enfeksiyon kaptı
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ebubekir Sifil: Döviz bozdurmak farz-ı ayn'dır
    Ebubekir Sifil: Döviz bozdurmak farz-ı ayn'dır
    Erdoğan sinyali verdi! PKK'yı titretecek açıklama
    Erdoğan sinyali verdi! PKK'yı titretecek açıklama