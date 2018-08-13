İkinci elde ‘kur’ şaşkınlığı

EKONOMİ SERVİSİ

Sıfır otomobil pazarı, kurdaki yukarı yönlü harekete bağlı fiyat artışıyla daralma yaşarken, ikinci el piyasasında da alıcılar ve satıcılar şaşkınlık yaşıyor. Bayram öncesi ikinci elde beklenen hareketlilik, kurdaki dalgalanmanın ardından yerini beklemeye bıraktı. Özellikle bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak için aracını satışa çıkaranların sayısında artış gözleniyor. İkinci el otomobil piyasasında satıcılar, iyi bir fiyata araçlarına müşteri beklerken kurdaki artışın sürmesi halinde aracını düşük fiyata vermiş olmaktan çekiniyor.

Elindeki dövizi bozduracak veya dövizle borçlanarak otomobil alacaklarda ise döviz kurlarının dalgalanmasından kaynaklanan kararsızlık hakim.

ALICILARA ‘BEDELLİ’ UYARISI

Öte yandan yetkililer, ‘bedelli askerlik ihtiyacından dolayı satılık’ ilanlarına karşı alıcıları uyardı. Bazı fırsatçıların hasarlı araçları ‘bedelli’ adı altında düşük fiyatla satmaya çalışabilecekleri uyarısında bulunan yetkililer, “Alacağınız araçları mutlaka ekspertiz incelemesinden geçirin” tavsiyesinde bulunuyorlar.

2,3 MİLYON ARAÇ SATIŞ BEKLİYOR

2018 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Türkiye’de ikinci el otomobil pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,97 oranında artarak 2 milyon 296 bin 780 adete ulaştı. 2017 yılında ise bu rakam 2 milyon 87 bin 708 adet olarak gerçekleşmişti.

İKİNCİ ELDE BAZI OTOMOBİL FİYATLARI

Marka/Model Yıl Km. Fiyatı

Volkswagen Passat 2015 91.000 116.500

Mercedes C180 AMG 2015 37.000 185.900

BMW 520İ 2015 121.000 183.500

Renault Fluence 2015 80.000 78.500

Renault Clio 2015 60.000 56.750

Honda Civic 2010 67.500 65.000

Hundai Accent Era 2009 230.000 33.500

Opel Corsa 2013 75.000 49.900

Skoda Oktavia 2005 230.000 32.500