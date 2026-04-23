İkinci elde bir ilk! Borusan Next Motobike İstanbul’da sahnede!

Borusan Otomotiv Grubu’nun çok markalı ikinci el platformu Borusan Next, Motobike İstanbul Fuarı’na katılan ilk ikinci el motosiklet markası olarak; ekspertizden geçmiş modelleri, 12 taksit imkanı ve fuara özel avantajlı fiyatlarıyla ziyaretçilerle buluşturacak.

Borusan Otomotiv Grubu’nun ikinci el otomobil ve motosiklet pazarındaki çok markalı platformu Borusan Next, Motobike İstanbul Fuarı’na katılan ilk ikinci el motosiklet markası oldu. 22–25 Nisan tarihleri arasında 8. Hall 126 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlayacak olan Borusan Next, fuarda kurumsal ikinci el motosiklet deneyimini özel satış fiyatlarıyla ziyaretçilerle buluşturacak.

Şeffaf standartlarıyla ikinci el alım sürecine kurumsal bir boyut getiren Borusan Next, Motobike İstanbul’da güven faktörünün sektör için önemine dikkat çekecek. Fuar süresince Borusan Next standını ziyaret edenler, hem kurumsal bir çatının güvencesini hissedebilecek hem de fuara özel avantajlı koşullardan faydalanabilecekler.

Borusan Next Hakkında

Borusan Otomotiv Grubu'nun çoklu marka ve kanal stratejisi vizyonuyla hayata geçen Borusan Next; kriterlerine uyan her marka, model ve yaştaki ikinci el otomobil ve motosikletler için değerleme, ekspertiz, alım-satım, takas, devir ve servis hizmetlerinin yanı sıra iş ortakları aracılığıyla finansman ve sigorta çözümleri sunuyor.

İkinci el otomobil arayanlar için güvenilir adres olmayı sürdüren Borusan Next, aynı zamanda tamamen ekspertizden geçirilmiş ikinci el motosikletleri de seçili lokasyonlarında müşterileriyle buluşturuyor. Geçtiğimiz bir yılda ikinci el otomobil ve motosiklet alım, satış ve takas işlemlerinde güçlü bir performans sergileyen Borusan Next, 14 noktada yer alan modern ve konforlu tesislerine yenilerini eklemeye hazırlanıyor.