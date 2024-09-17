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Otomotiv İkinci el satışında yeni dönem: 27 Eylülde başlıyor!
Otomotiv

İkinci el satışında yeni dönem: 27 Eylülde başlıyor!

Yeniakit Publisher
2024-09-17 10:51:00 - 2024-09-17 10:52:42
İkinci el satışında yeni dönem: 27 Eylülde başlıyor!

Ticaret Bakanlığı ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçileceğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı yeni sistemin başlayacağı tarihi de açıkladı.

İkinci el araç alışverişinde yeni bir dönem başlıyor.

TİCARET BAKANLIĞI DUYURDU

Ticaret Bakanlığı ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçileceğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda geçmişte ikinci el araç alım satımında yaşanan dolandırıcılık vakalarının Ticaret Bakanlığı Türkiye Noterler Birliği tarafından oluşturulan ve 27 Eylül itibariyle zorunlu hale gelen Güvenli Ödeme Sistemi ile birlikte tarih olduğu bildirildi.

"İKİNCİ EL ARAÇ ALIŞVERİCİ DAHA GÜVENLİ HALE GELECEK"

Bakanlık, yeni sistem ile birlikte araç alım satım işlemlerinin güvence altında olduğunu vurgulayarak satıcının güvenli ödeme sürecini başlatacağını, alıcının notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracağını, satışın onaylanması sonrasında ise güvenli hesapta bekletilen paranın anında satıcının hesabına geçeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale gelecek."

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