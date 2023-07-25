İkinci el otomobilde yeni düzenleme yürürlükte!

2. El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2. el araç fiyatı sıfır araç fiyatını geçemeyecek.

Araç piyasasındaki son durumu İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel anlattı.

Milliyet'teki habere göre; Ertemel, şu ifadeleri kullandı:

“Ticaret Bakanlığı’mızın 6+6 yönetmelik kapsamında ikinci el otomobillerin sıfır fiyatından yukarı ilan sitelerinde paylaşılamamasına dair getirdiği madde 15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu tarihin hemen akabinde birkaç gün çokça ilan paylaşılmaya devam ederken, geldiğimiz gün itibarıyla bu tür ilanların yüzde 75’i yönetmeliğe uygun olarak kaldırıldı ya da düzenlendi.

"Paylaşılan ilanlar bireysel kullanıcılara ait"

Şu an 5 bin civarı yönetmeliğe aykırı ilan olduğu bakanlığımız tarafından tespit edilmiş durumda. Bizlerin de konu üzerinde yaptığı çalışmalar doğrultusunda otomobil satıcısı meslektaşlarımızın yönetmeliğin geçerli olduğu tarihten itibaren kurallara riayet ettiği, halen paylaşımda olan ilanların pek çoğunun bireysel kullanıcılara ait olduğunu görmekteyiz.

ÖTV zammı söylemiyle satış

Diğer yandan bazı yetkili bayilerin halen açıktan ek tutar talep etmeye devam ettikleri ve müşterilerine ÖTV zammı olacak söylemleri ile satış yapmaya çalıştıklarını duymaktayız.

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Son olarak Ticaret Bakanımızın davetleri üzerine görüşlerimizi bizzat anlatma fırsatı bularak yönetmeliğin daha kapsamlı ve etkin olması noktasında süreçteki en önemli referans olduk. Bu sebeple piyasamızın bu tekrar normalleşme sürecinde gerek otomobil satıcısı gerekse vatandaşlarımızın belirtilen kural, kanun ve yönetmeliklere riayet etmelerini önemle tavsiye ediyoruz.

Bu tür talep ve yöntemlerle karşılaşan vatandaşlarımızın, bu taleplerde bulunan işletme ya da kişilerden otomobil almamaları ve durumu Bakanlığımıza bildirmeleri sürece katkıda bulunacaktır."