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Otomotiv İkinci el otomobilde kilometre dolandırıcılığına 25 gözaltı!
Otomotiv

İkinci el otomobilde kilometre dolandırıcılığına 25 gözaltı!

Yeniakit Publisher
2024-02-09 15:08:00 -
İkinci el otomobilde kilometre dolandırıcılığına 25 gözaltı!

İstanbul'da ikinci el araçların kilometrelerinde değişiklik yaparak satan dolandırıcılara karşı düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da ikinci el araçların kilometrelerinde değişiklik yaparak satan dolandırıcılara karşı düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipler, Ataşehir'de bazı şüphelilerin satın aldıkları araçları kilometrelerini düşürerek tekrar sattıkları, bu şekilde haksız kazanç elde ederek dolandırıcılık yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kilometresi yüksek araç satın alan şüpheliler, kilometreleri düşürerek beraber çalıştıkları oto-elektronik dükkanlarında araçları sattıkları tespit edildi.

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler bu şekilde 31 aracı sattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. (İLKHA)
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