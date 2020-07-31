İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından duyurulan taşıt kredisine vatandaşlar yoğun talep gösterirken ikinci el fiyatlarında artış görülüyor. Uygun faizli taşıt kredisi başvurularının başlamasının ardından otomobil piyasasında hareketlilik sürüyor. Pandemi nedeniyle araç fabrikaları belirli bir süre boyunca sıfır araç üretemediğinden ikinci el araba piyasasında bu kapsamda fiyatlarda artış yaşandı. Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) konu hakkında önemli bir açıklama yaptı. İkinci el araç fiyatlarının yükselişiyle birlikte, bazı araç modellerinde ağır hasar kayıtlı olmasına karşın yüksek fiyatlar istenmesi ve kaza geçmişi olan araçların fiyatlarında dengesizlikler gözlemlendiğine vurgu yapan TÜSED; birçok araç kullanıcısının "araç değer kaybı" konusu hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

İkinci el otomobil pazarındaki bazı modellerde fahiş fiyat görülmesi ve modeller arasında fiyatlardaki dengesizliklerin önlenmesi konusunda Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği'nden (TÜSED) de bir açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Araç değer kaybı belgesi zorunlu hale getirilirse ikinci el oto fiyatları dengelenir." denildi.

İkinci el araç fiyatlarının yükselişiyle birlikte, bazı araç modellerinde ağır hasar kayıtlı olmasına karşın; yüksek fiyatlar istenmesi ve kaza geçmişi olan araçların fiyatlarında dengesizlikler gözlemlendiğine vurgu yapan TÜSED; birçok araç kullanıcısının "araç değer kaybı" konusu hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtiyor.

Bir trafik kazasında kusuru bulunmayan 3'üncü şahıslar, araçlarının hasar görmesi ve sonrasında yapılan onarımlar neticesinde; aracının ikinci el piyasasında kaybetmiş olduğu maddi değeri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi web sitesi üzerinden; kusurlu araca ait Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi'nin düzenlenmiş olduğu sigorta şirketinden talep ve tazmin edebiliyor.

Geçmişte kaza yapmış söz konusu aracın ikinci el satışı esnasındaki değer düşüklüğünün hali hazırda mutlak bir hesabı bulunmadığına değinen; Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı ve TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem; konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kazası olan aracın değer kaybı, alıcı ve satıcı arasında pazarlık usulü ile belirleniyor. Bu durum tarafların en azından birinin mağduriyetine kuvvetle sebebiyet veriyor. Fakat araç değer kaybının resmi olarak belgelendirilmesi, tüm mağduriyetin önüne geçecektir. İkinci el araç satışına konu tüm araçların istisnasız olarak tamamının değer kayıplarının tespit edilerek; Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) veya benzeri bir platform üzerine girişlerinin sağlanabilmesi ancak yeni yasal düzenlemeler ile sağlanabilir. Böyle bir yasal düzenleme halinde tarafsız ve bağımsız olarak hizmet vermekte olan TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi levhasında kayıtlı ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri değer kaybı tutarının tam, doğru ve eksiksiz olarak tespiti ile tarafların haklarının korunmasının teminatı olacaktır. Konu ile ilgili olarak TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu ile de görüşmelerimiz devam ediyor."