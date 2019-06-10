İkinci el otoda alışveriş bayramı

Döviz kuru ve maliyet artışlarından dolayı sıfır otolara yaklaşamayan vatandaşlar, ikinci el otoya yöneliyor. Fiyatların 40 bin liradan başladığı oto pazarları ve galerilerde, en çok tercih edilenler orta segment grubu otomobiller olurken, kilometresi ile vergisi düşük olan araçlar rağbet görüyor.

Tercih orta segment

Son yıllarda sıfır otomobil fiyatlarının artış göstermesi nedeniyle vatandaşlar, vergisi ve kilometresi daha az olan ikinci el araçlara yönelmeye başladı. Ortalama 40 bin liradan başlayan ikinci el otomobillerde en çok orta segment grup tercih ediliyor. Dövizdeki oynaklığın arttığı son bir yılda ilginin arttığı ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik yaşanıyor.

Alıcılar seçici davranıyor

Sektörün uzmanları, ikinci el otomobil pazarında yaşanan hareketlenmenin yaz ayları boyunca devam edeceğini ve kendi arabalarıyla tatile çıkmak isteyenlerin hızlı davranmaya çalıştıklarını belirtiyor. Hal böyle olunca da, piyasada fiyatlar konusunda bir hayli farklılık gözleniyor. Otomobil alacak olanların araçların teknik özelliklerinin yanı sıra fiyatı, vergisi, düşük kilometrelerini de kıyaslamaları son derece önemli.

Uzmanlar uyarıyor

-İkinci el otomobil alırken bütçenizi doğru hesaplamanız son derece önemli.

-Beğendiğiniz aracın önce sıfır ve ikinci el fiyatlarını araştırıp o şekilde satın almaya karar verin.

-Unutmayın, alacağınız araca da masraf yapmanız gerekecek.

-Hayallerinizi süsleyen aracın gündelik ihtiyaçlarınıza cevap verip vermeyeceğini iyi düşünmelisiniz.

-Aileniz genişse spor bir araba sizin işinize pek yaramayacaktır.