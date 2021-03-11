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Otomotiv İkinci el online otoda düşen fiyatlar satışları artırdı
Otomotiv

İkinci el online otoda düşen fiyatlar satışları artırdı

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, şubatta ocak ayına göre yüzde 10,9 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 1,3 geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 20:21:00 -
İkinci el online otoda düşen fiyatlar satışları artırdı

Indicata’nın ikinci el online pazar raporundan derlenilen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 10,9 artışla toplam 123 bin 497 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 oldu. Geçen yılın şubat ayında 157 bin 483 araç satılmıştı. Satışlarda Şubat 2020’ye göre yaklaşık yüzde 22 ve 2020’nin Ocak-Şubat dönemine göre de yüzde 25’lik azalış kaydedildi.

İlana çıkan araçların yüzde 41’i satıldı

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 76, bir önceki aya göre de yüzde 13 artarak 302 bin 551 oldu. Şubatta ilana çıkan araçların yüzde 41’i satıldı.

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