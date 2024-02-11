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Aktüel İkinci el olan çeşit çeşit eşyaların içerisinden öyle bir şey seçti ki! Koltuk bir vatandaşı milyoner yaptı
Aktüel

İkinci el olan çeşit çeşit eşyaların içerisinden öyle bir şey seçti ki! Koltuk bir vatandaşı milyoner yaptı

Yeniakit Publisher
2024-02-11 21:22:00 - 2024-02-11 21:23:27
İkinci el olan çeşit çeşit eşyaların içerisinden öyle bir şey seçti ki! Koltuk bir vatandaşı milyoner yaptı

Bir vatandaş aldığı ikinci el eski koltuk tüm hayatını değiştirdi. Dunlop, koltuğu alırken katıldığı çekilişte bir villa ve büyük servet değerinde nakit para ödülünün sahibi oldu.

İngiliz Graham Dunlop isimli vatandaşın aldığı ikinci el koltuk tüm hayatını değiştirdi. Dunlop, koltuğu alırken katıldığı çekilişte bir villa ve büyük servet değerinde nakit para ödülünün sahibi oldu. Graham Dunlop isimli bir İngiliz vatandaşı, ofisine uygun bir ikinci el deri koltuk ararken milyoner oldu.

ALZHEİMER HASTALARINA DESTEK OLMAK İSTEDİ

İnternetten satış yapan bir sitede bulduğu koltuğu almak üzere satıcı kadının evine gittiğinde, kadın kendisine bir teklifte bulundu. Kocası uzun yıllar boyunca Alzheimer hastalığıyla mücadele etmiş ve bu nedenle Alzheimer araştırmalarına destek olmak istediğini belirtti. Dunlop’un da destekte bulunmasını istedi. Dunlop, bu teklifi memnuniyetle kabul etti ve bağış yapmak için adım attı. Kadına verdiği sözü tutan Dunlop, Omaze adlı organizasyondan bağış yapmaya karar verdi. Bağış yaparken, Omaze’nin her biletten elde ettiği gelirin bir kısmını Alzheimer’s Research UK adlı kuruma aktardığını öğrendi. Bunun üzerine Dunlop, Alzheimer araştırmalarına destek olmak amacıyla bir bilet satın aldı.

BÜYÜK SERVETİN SAHİBİ OLDU
Yapılan çekiliş sonucunda, İspanya'nın Mallorca adasında 3 milyon sterlinlik bir villa ve 250 bin sterlin (yaklaşık 10 milyon TL) nakit ödül kazandı. Bu büyük ödülü öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşayan Dunlop, karısının koltuğu ilk gördüğünde beğenmediğini ancak şimdi sevdiğini belirtti. Çekilişe katıldığını bile unuttuğunu itiraf eden Dunlop, koltuğu yalnızca 75 sterlin yani yaklaşık 3 bin liraya aldığını söyledi. Omaze'in başarısıyla, sadece 6 haftada Alzheimer’s Research UK için 3.1 milyon sterlin bağış toplandığı açıklandı.
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