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İkinci el araçta KDV indiriminin detayları belli oldu

İkinci el motorlu taşıt ticaretiyle uğraşan mükelleflerce yüzde 1 KDV ile satın alınan binek otomobillerinin tesliminde yüzde 1, yüzde 18 KDV ile satın alınanların tesliminde yüzde 18 KDV uygulanacak- Mükellefler, 22 Mart 2019'dan sonra alım-satıma konu etmek üzere aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV'yi indirebilecek, bu tarihten önce satılmak için alınan ancak satılmayan binek otomobiller için de KDV indirimi uygulanabilecek

28 Mart 2019 Perşembe 08:46
İkinci el araçta KDV indiriminin detayları belli oldu

ANKARA (AA) - İkinci el motorlu taşıt ticaretiyle uğraşan mükelleflerce yüzde 1 KDV ile satın alınan binek otomobillerinin tesliminde yüzde 1, yüzde 18 KDV ile satın alınanların tesliminde yüzde 18 KDV geçerli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, 22 Mart 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükelleflerce yüzde 1 KDV ile satın alınan binek otomobillerinin tesliminde yüzde 1, yüzde 18 KDV ile satın alınanların tesliminde yüzde 18 KDV uygulanacak.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan mükellefler, 22 Mart 2019'dan sonra alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV'yi indirebilecek.

Bu tarihten önce satılmak için alınan ancak satılmayan binek otomobiller için de KDV indirimi uygulanabilecek. KDV indirimi için, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerekecek.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan mükelleflerin alım-satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV, indirim konusu yapılamayacak.

İkinci el otomobil ticaretiyle uğraşan ancak henüz yetki belgesi almamış olanlar, yetki belgesi alınması için verilen süreyle sınırlı olmak üzere bu kapsamda işlem yapabilecek.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 08:46
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. İkinci El Motorlu Kara Taşıtları
  3. İkinci el otomobil
  4. KDV indirimi
  5. Resmi Gazete

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