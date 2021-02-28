İkinci el araçlarda vergi mi alınacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hazırlanan yasa taslağının genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Sözcü’nün haberine göre, hazırlanan taslakta “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, tescil edilmiş araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden binde 5” ifadelerine yer verildi.

Hangi araçlarda ne kadar vergi alınıyor?

İkinci el analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, pandeminin etkisiyle sıfır araç tedariğindeki sıkıntı nedeniyle ikinci ele talebin arttığını hatırlatarak, devletin bu hareketi gördüğünü ve vergilendirmek istediğini belirtti. Yeni verginin satışlara ve fiyatlara büyük bir etkisi olmayacağını anlatan Yalçın, “100 bin TL'lik bir araçtan 500 TL yeni vergi alınacak. Ama 300 bin TL'den itibaren fiyatlara kısmi etkisi olacaktır. Pazarda 15 Kasım 2020'ye kadar inanılmaz bir hareket vardı. Şu anda pazar normale döndü, fiyatlar da rayına oturdu. Havaların ısınmasıyla pazarın yeniden hareketlenmesini bekliyoruz. Şu anda da yükselen bir grafik var” dedi.

Hazırlanan yasa taslağını değerlendiren vergi uzmanı Nedim Türkmen, geçen yıl ikinci el piyasasının büyüklüğünün 300 milyar liraya çıktığını söyledi. Bu satışlardan çok büyük kârlar elde edildiğini ifade eden Türkmen, “Maliye hem gelir ve kurumlar vergisi hem de KDV alamadı. İnsanlar bu binde 5 harcı ödememek için eskisi gibi araç devirlerini almak istemeyebilirler. Bu sektörde elde edilen kârları vergilendirmek ana hedef olmalı” dedi.

2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hesaplama

29 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde 2021 yılına ait yeniden değerleme oranı %9,11 olarak belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesinde yapılan duyuruya göre, mükellefler 2021 yılı Motorlu Taşıt Vergisinin Ocak ayında ödenecek ilk taksitini, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi aracılığıyla kredi ya da banka kartı ile ödeyebilecek.