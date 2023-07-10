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Ekonomi İkinci el araç satışında yeni oyun!
Ekonomi

İkinci el araç satışında yeni oyun!

Yeniakit Publisher
2023-07-10 12:01:00 -
İkinci el araç satışında yeni oyun!

Bakanlığın ikinci el araç fiyatı sıfırı geçemez düzenlemesi sonrası fırsatçılar da yöntemlerini güncelledi. İşte ayrıntılar...

Ticaret Bakanlığı, ikinci elde fiyattan sıfır atılarak verilen arac satış ilanlarına para cezası uygulanacağını açıklamasının ardından fırsatçılar aksesuar oyununu başlattı

EK ÜCRET ALINABİLECEK DONANIMLAR BAHANE EDİLİYOR

Bir aracın ikinci el satışı için 2 milyon 100 bin TL istenmiş ancak aynı aracın sıfır fiyatı yetkili satış mağazasında 2 milyon 54 bin TL. Cam tavan, hafızalı koltuk, karartılmış aynalar, otomatik farlar... Araçların sıfır satışında ek ücret alınabilecek donanımlar bahane ediliyor. İkinci el araçlara zam üstüne zam yapılıyor.

"ARACIN FİYATINI ÇOK ARTTIRAN ŞEYLER"

Aracını satılığa çıkaran bir kişi "Bizdeki araç ekstra donanımlı. Araç koltuğu farklı, sıfırında cam tavan yok, bunda cam tavan var. Aracın fiyatını çok artıran şeyler" dedi.

'TÜRKİYE'DE TEK' VE 'ÖZEL SİPARİŞ' OYUNU

ATV'nin haberine göre internetteki araç ilanları da 'özel sipariş' ya da 'Türkiye tek' notuyla güncellenmeye başlandı.
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