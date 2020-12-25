İkinci el araç piyasasından güzel haber

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını otomotiv sektörünü de etkiledi. Sıfır araç temini zorlaşınca, sene boyunca ikinci el araç fiyatları arttı. Yeni yılın yaklaşmasıyla yeni araç girişleri başladı.

Kurlarda gerçekleşen gevşeme nedeni ile ay başında fiyatlarını uygun seviyelere getirdiklerini söyleyen Bayi Genel Müdürü Cemil Baykara, "Bunu sıfır faizle destekledik. Düşük faiz oranlarıyla birlikte yapılan kampanyalarla sıfır kilometre araçlara ilgi artmış durumda. bu da ikinci el piyasasını etkiledi." diye konuştu.

BBDK'nın taşıt kredilerinde vade sayılarını indirmesinin de fiyatlardaki düşüşü etkilemesi bekleniyor.

Baykara, "İkinci el araçlarda, sıfırdaki fiyatların düşmesiyle beraber yüzde 5'e varan fiyat düşmesi yaşandı. İkinci el araçlarda da düşük faiz oranlarıyla satışları destekliyoruz." dedi.

Salgına rağmen ikinci el pazarında geçen seneye göre yüzde 18,9'luk bir artış yaşandı. Senenin ilk 10 ayında toplam 7 milyondan fazla araç el değiştirdi.