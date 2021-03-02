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Otomotiv İkinci el araç fiyatları ne kadar? Sahibinden araç fiyatları
Otomotiv

İkinci el araç fiyatları ne kadar? Sahibinden araç fiyatları

1 Mart itibariyle normalleşme süreci iller bazında başladı. Dört kategoriye ayrılan iller düşük riskli iller, orta riskli iller, yüksek riskli iller olarak sınıflara ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerde kısıtlamalar kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde yasaklar devam etse de bazı kısıtlamalar kademeli olarak esnetildi. Yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? soruları da merak ediliyor. Peki normalleşme ikinci el otomobil fiyatlarına nasıl yansıdı? 2. el araba fiyatları ne kadar? İşte sahibinden ikinci el araç fiyatlarında son durumu.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 16:19:00 - 2021-03-02 16:39:45
İkinci el araç fiyatları ne kadar? Sahibinden araç fiyatları

İkinci el araba fiyatları düşer mi? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı yeni korona normalleşme adımları sonrnası merak edilmeye başlandı. Sahibinden ikinci el araba fiyatları ne kadar? Salgın döneminde geçen yıl vatandaşların toplu taşımadan kaçınmak için otomobil almaya yönelmesi ve haziran ayında kamu bankalarının uygun faizle başlattığı kredi kampanyasıyla birlikte ikinci el piyasasında ciddi bir talep ve fiyat artışı yaşandı. Ancak yeni yılla birlikte ikinci elde fiyatlar düştü. Kurlardaki düşüşle birlikte bazı araçlarda yüzde 20-25’e ulaşan fiyat değişimleri yaşandı. İkinci elde piyasa hareketlenirken, oto galericilerden dolandırıcılık uyarısı geldi. Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, vatandaşların araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi.

İkinci el araçların fiyatlarının normale döndüğünü belirten Koçaçoğlu, "Fiyatlardaki artışın ardından düşüş yaşanması normal. Fiyatlar normal seyrine geldi. Araç alım satımı yapılabilir şu an. Otomotiv sektörünün tümünde düşüş söz konusu. Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar, araç alım satımını canlandıracak. Normalleşme ile beraber piyasa daha da hareketlenecek” dedi.

ikinci el araç fiyatları

İkinci el araç alırken neye dikkat edilmeli?

İkinci el araba alacak vatandaşların nelere dikkata etmeleri gerektiği de merak ediliyor. Vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyaran Koçaçoğlu, şunları söyledi: "Vatandaşlar internet üzerinden araç alımı yaparken, yetki belgesine dikkat etsin. Bu belgeye sahip olanlar devletin denetiminden geçmiş işletmelerdir. İnternet üzerinden alım yapılırken dolandırıcılık yapılıyor. Alıcı olan kişilerin tercihleri, bu durumu belirleyecek. Piyasa fiyatının altında araç buldum diye sevinenler dolandırılmaya müsait. Öncelikle yetki belgesi olup olmadığı kontrol edilmeli. Kaç yıldır sektörde oldukları, iş yerlerinin kaldırım üzerinde mi yoksa oto galerici sitesinde mi bakılmalı. İkinci el araç alacaklar öncelikle TSE belgeli firmadan ekspertiz yaptırsınlar. Artık araç alım satımında garanti veriliyor. Bu da alıcıyı koruyor." 

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