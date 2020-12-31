  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İkinci el araba fiyatları ne kadar? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düştü mü?
Ekonomi

İkinci el araba fiyatları ne kadar? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düştü mü?

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları kullanmasını istemeyen vatandaşlar bütçelerine göre ya sıfır araç satın almak istiyor ya da ikinci el otomobil. Salgın döneminde sıfır araçlar piyasaya sürülemediğinden ikinci el otomobillere talep patlaması oldu. Hal böyle olunca da 2.el araba fiyatları el yaktı. Hem salgının kontrol altına alınıp sıfır araçların piyasaya sürülmesi hem de ÖTV’nin devreye girmesiyle birlikte ikinci el araba fiyatlarını aşağıya çekti. Peki ikinci el araba fiyatları ne kadar? Sahibinden 2. el araba fiyatları şuan ne kadar? İkinci el araba kaç para oldu? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:12:00 - 2020-12-31 12:13:09
İkinci el araba fiyatları ne kadar? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düştü mü?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? soruları otomobil almayı düşünen sürücüler tarafından merak konusu oldu. ÖTV olmadığı için otomobil fiyatlarında da yüzde 40'a varan artış söz konusu. İşte 2. el araba fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...

INDICATA’nın ikinci el online pazar raporunda derlediği verilere göre; Kasım ayında Türkiye ikinci el araba online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 satış gerçekleşti. (İlandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul ediliyor.) Satışlarda Kasım 2019’a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 35’lük düşüş görüldü. Araç fiyatları ile ilgili olarak ise sabit bir seyir izlendiğini aktarıldı. İkinci el araçların fiyat trendine bakıldığında; perakende fiyatlarda kurumların ellerindeki araçların fiyatlarını koruduğunu ve fiyatlarda bir güncelleme yapmadığı belirtildi. Fiyatlarda düşüş beklentisinin aksine pazarda geçtiğimiz ayki fiyatlara paralel bir seyrin izlendiğinin gözlemlendiği de belirtiliyor.

İkinci el otomobil fiyatları ne kadar?

İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu, "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 bin TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.

2.el araba fiyatları düştü mü? 

İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol, "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" diye konuştu. İkinci el otomobil almaya gelen emekli öğretmen Nizamettin Gören, "Şu an fiyatlar daha uygun. Pandemi bitince fiyatların artacağını düşünüyorum. Onun için fiyatlar artmadan otomobil almaya geldim" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi
Dünya

Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi

Donald Trump'ın yaklaşık 30 dakika önce twitterdan paylaştığı bir mesaj, ABD merkezli Salon adlı haber internet sitesinin 'Trump 6 Ocak'ta d..
Pakistan'dan dev adım! Savaş uçaklarını alıp füzeleri ateşlediler
Dünya

Pakistan'dan dev adım! Savaş uçaklarını alıp füzeleri ateşlediler

Hindistan ile sınır hattında büyük bir kriz yaşayan Pakistan, Çin'den 14 adet savaş uçağı aldı. Pakistan yaşanan gelişmeyi 'Ülkemiz için dön..
Dünya

"Türkiye'ye minnettarız!" O ülkenin dışişleri bakanı nedenini açıkladı

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Özelikle bel..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay