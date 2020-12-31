İkinci el araba fiyatları ne kadar? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düştü mü?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? soruları otomobil almayı düşünen sürücüler tarafından merak konusu oldu. ÖTV olmadığı için otomobil fiyatlarında da yüzde 40'a varan artış söz konusu. İşte 2. el araba fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...

INDICATA’nın ikinci el online pazar raporunda derlediği verilere göre; Kasım ayında Türkiye ikinci el araba online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 satış gerçekleşti. (İlandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul ediliyor.) Satışlarda Kasım 2019’a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 35’lük düşüş görüldü. Araç fiyatları ile ilgili olarak ise sabit bir seyir izlendiğini aktarıldı. İkinci el araçların fiyat trendine bakıldığında; perakende fiyatlarda kurumların ellerindeki araçların fiyatlarını koruduğunu ve fiyatlarda bir güncelleme yapmadığı belirtildi. Fiyatlarda düşüş beklentisinin aksine pazarda geçtiğimiz ayki fiyatlara paralel bir seyrin izlendiğinin gözlemlendiği de belirtiliyor.

İkinci el otomobil fiyatları ne kadar?

İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu, "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 bin TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.

2.el araba fiyatları düştü mü?

İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol, "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" diye konuştu. İkinci el otomobil almaya gelen emekli öğretmen Nizamettin Gören, "Şu an fiyatlar daha uygun. Pandemi bitince fiyatların artacağını düşünüyorum. Onun için fiyatlar artmadan otomobil almaya geldim" dedi.