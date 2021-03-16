İkinci el araba fiyatları için kritik açıklama geldi!

İkinci el araba piyasası hareketlendi. Artan talebin nisan ayı itibarıyla fiyatları yukarı çekmesi bekleniyor.

Otomol CEO'su Uğur Sakarya, ikinci el otomobil satışlarında mart başında pandemi yasaklarının kontrollü gevşetilmesiyle birlikte ciddi bir hareketlenme başladığına dikkat çekerek, “Ocak ve şubat aylarında en dip noktasını gören talep ve satışlar mart itibarıyla önemli ölçüde artış gösterdi. Ancak bu talep ikinci el otomobil fiyatlarına henüz yansımadı. Bayilerin ellerinde çok fazla stok olması ve sıfır araçlarda yapılan kuvvetli kampanyalar ikinci el fiyatlarını baskılıyor. Fiyatlar hala geçen yılın çok altında. O nedenle şu günler ikinci el otomobil satın almanın tam zamanı. Kurun seviyesini de düşünürsek nisan ayından itibaren fiyatların tekrar yükseleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın ise çip tedarikinde yaşanan sıkıntının önümüzdeki 2-3 ayda devam etmesi halinde üretim ve ithalat tekrar sekteye uğrayacağını, bu durumun ikinci el araca talebi artıracağını söyledi. Yalçın, “Bu durumda ikinci el fiyatları tekrar artışa geçer” dedi.