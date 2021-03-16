  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İkinci el araba fiyatları için kritik açıklama geldi!
Ekonomi

İkinci el araba fiyatları için kritik açıklama geldi!

İkinci el araba fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği merak konusu olurken, piyasayı ilk elden takip eden isimlerden beklenen açıklama geldi. İkinci el araba piyasasında fiyatların gidişatına dair Otomol CEO'su Uğur Sakarya ve Cardata CEO'su Hüsamettin Yalçın önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 09:58:00 -
İkinci el araba fiyatları için kritik açıklama geldi!

İkinci el araba piyasası hareketlendi. Artan talebin nisan ayı itibarıyla fiyatları yukarı çekmesi bekleniyor.

Otomol CEO'su Uğur Sakarya, ikinci el otomobil satışlarında mart başında pandemi yasaklarının kontrollü gevşetilmesiyle birlikte ciddi bir hareketlenme başladığına dikkat çekerek, “Ocak ve şubat aylarında en dip noktasını gören talep ve satışlar mart itibarıyla önemli ölçüde artış gösterdi. Ancak bu talep ikinci el otomobil fiyatlarına henüz yansımadı. Bayilerin ellerinde çok fazla stok olması ve sıfır araçlarda yapılan kuvvetli kampanyalar ikinci el fiyatlarını baskılıyor. Fiyatlar hala geçen yılın çok altında. O nedenle şu günler ikinci el otomobil satın almanın tam zamanı. Kurun seviyesini de düşünürsek nisan ayından itibaren fiyatların tekrar yükseleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın ise çip tedarikinde yaşanan sıkıntının önümüzdeki 2-3 ayda devam etmesi halinde üretim ve ithalat tekrar sekteye uğrayacağını, bu durumun ikinci el araca talebi artıracağını söyledi. Yalçın, “Bu durumda ikinci el fiyatları tekrar artışa geçer” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Geçemez

Reis 20 yıldır enflasyonla mücadele ediyor, haberiniz yok mu?
  • Yanıtla

Özcan çolak

İkinci el çok fiyatlı SAKIN ALMAYIN zaman onların aleyhine. Satamadıkları araçlar yaşlanıyor, eskiyor.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Hangi ihtimal daha ağır? Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Hangi ihtimal daha ağır? Altını olanlar dikkat

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi sorular vatandaşlarca merak edilirken, uzmanlardan, yukarı potansiyelin yüksek ..
Üniversiteli kızın 'cahil' dediği teyze ekonomi dersi verdi!
Yaşam

Üniversiteli kızın 'cahil' dediği teyze ekonomi dersi verdi!

Ankara'da üniversiteli bir genç kızın 'cahil' diyerek aşağıladığı 52 yaşındaki kadının verdiği ekonomi dersi sosyal medyada viral oldu...
İtalyanlar Türkiye'yi örnek aldı: Biz de bu projeyi kendi savaş gemimize uygulamalıyız
Teknoloji

İtalyanlar Türkiye'yi örnek aldı: Biz de bu projeyi kendi savaş gemimize uygulamalıyız

Türkiye'nin TCG Anadolu savaş gemisini benzeri görülmemiş bir SİHA platformuna dönüştüreceğini yazan İtalyan basını, İtalya donanmasının da ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay