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Gündem İkinci duruşmasında da provokasyona devam etti! Fincancı: Cizre'de bulduğum çocuk çenesinin intikamını istiyorlar
Gündem

İkinci duruşmasında da provokasyona devam etti! Fincancı: Cizre'de bulduğum çocuk çenesinin intikamını istiyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası aran TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Mahkeme salonunda da provokatif açıklamalarını sürdüren Fincancı, "Cizre’de bulduğum çocuk çenesinin intikamını istiyorlar." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 19:38:00 - 2022-12-29 19:44:27
İkinci duruşmasında da provokasyona devam etti! Fincancı: Cizre'de bulduğum çocuk çenesinin intikamını istiyorlar

 Yeniakit.com.tr 

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katıldı.

"Örgüt propagandası" yapmak gerekçesi ile hakkında 7,5 yıl hapis cezası istenen TTB Başkanı Fincancı’nın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 11 Ocak 2023'e ertelendi.

İstanbul Çağlayan Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Fincancı'ya destek için HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP, EMEP, Sol Parti, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İstanbul Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, TMMOB ve DİSK üyeleri de geldi.

Terörle mücadeleye yönelik skandal ifadeler!

PKK terör örgütünün yayın organında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atıp, "Kanalın PKK'ya yakın olduğunu bilmiyordum." diyerek kendini savunan Fincancı, duruşmadaki ifadesinde de terörle mücadeleye yönelik provokatif ifadeler kullandı.

TTB Başkanı mahkemede şu skandal sözleri sarf etti:

2015’teki sokağa çıkma yasakları sırasında, ‘terörist var’ dedikleri bodrumlarda 10 yaşında bir çocuk çenesi buldum ben. Bunun intikamını almak istiyorlar. Benden ve TTB’den kurtulmak istiyorlar. Ne benden ne de TTB’den kurtulamayacaklar. İdam getirirler mi bilemiyorum. Ancak o duvarınız vız gelir bize vız. Biz korkmuyoruz. Bunu biliyorlar ancak toplumu korkutmak istiyorlar. Nerede olursak olalım mücadele etmeye devam edeceğiz.

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Yorumlar

Bursalı

Diyarbakır daki çocukları dağa kaçırılan anneleride Ziyaret etseydin yurt dışından ekonomik ve siyasi saldırı var diye insan Kendi ülkesine böyle yapar mı Amerika'da bir senatör deas i meclislerinde ovse sonu ne olurdu vikiliks in sahibine ne oldu bilen var mı

Hüseyin

Ne korkutması hukuk gereğini yapıyor. Terör propagandası yapmak dünyanın her yerinde suçtur. Bu cezasız kalmaz.
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