İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma! İmha edilmesi için 5 bin 500 kişi tahliye edildi
Almanya'da, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba etkisiz hale getirildi. İmha çalışmaları sırasında bölgede oturan 5 bin 500 kişi tahliye edildi.
Almanya'nın Köln şehrinde bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba etkisiz hale getirildi. İmha çalışmaları sırasında bölgede oturan 5 bin 500 kişi tahliye edildi.
Bölgeden tahliye edilenler arasında 24 hasta da bulunuyor ve bunlardan bazıları koronavirüs tedavisi görüyordu.
Gerekli önlemlerin alınmasının ardından yarım tonluk bomba, yerel saatle 15.00'te imha edildi.
Almanya’da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.