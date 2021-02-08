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Sağlık İkinci doz korona aşıları ne zaman yapılacak?
Sağlık

İkinci doz korona aşıları ne zaman yapılacak?

İkinci doz korona aşısı kaç gün sonra? Acil kullanım onayı verilen CoronaVac aşısı 14 Ocak’tan itibaren sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. İlk doz koronavirüs aşısı olanlar ne zaman ikinci doz aşıların uygulanacağını araştırıyor. Peki, ikinci doz korona aşısı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 11:27:00 -
İkinci doz korona aşıları ne zaman yapılacak?

İkinci korona aşısını ne zaman olurum? Türkiye’de Çin’de üretilen CoronaVac aşıları uygulanıyor. 14 Ocak’ta başlayan aşılama programında ikinci doz aşıların ne zaman yapılacağı merak konusu. Peki, ikinci doz aşılar ne zaman yapılacak?

İkinci doz korona aşıları ne zaman yapılacak?

Türkiye’de iki doz aşı arasında 28 gün bekleniyor. Böylelikle iki doz aşı arasında kişilerin iyi bir antikor seviyesine ulaşması bekleniyor. Sağlık çalışanları 14 Ocak’ta ilk doz aşılarını oldu. 14 Ocak’ta aşılananların ikinci doz uygulamaları 11 Şubat’ta başlayacak.

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