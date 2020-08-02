İkinci dalga korkusu belirsizliği körüklüyor

Buğra Kardan

Corona virüsü (Covid-19) paniği, tüm dünyada altına rağbeti arttırdı. Bunda virüs tehdidini bertaraf etmeyi, firmaları hayata bağlamayı ve istihdam oranlarını korumayı odağa alan hükümetlerce art arda ilan edilen teşvik paketlerinin, merkez bankalarınca peş peşe yapılan faiz indirimlerinin payı büyük.

Rekor kırıldı

7 kıtada likiditenin bollaşması da yatırımcıları altına yönetti. Böylece ons altın tarihi rekorunu kırdı ve 2 bin dolara dayandı. Gram altın da onstan aldığı güçle bir ara 449 lirayı buldu.

Yatırım analistleri, pandemide ikinci dalga korkusunun, altında ralliyi devam ettirebileceğini belirtiyor. Yeni atakların görülebileceğini kaydeden aynı analistler, “Şu aşamada çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü hem altının hem de diğer emtiaların fiyatlarının ne olacağı belli değil” ifadelerini kullanıyor.

Belirsizlik artıyor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Covid-19’un tüm dünyada tedirginliğe neden olduğunu dile getirerek, “Güvensizlik ve belirsizlik artıyor. Doğal olarak yatırımcı güvenli liman arıyor” dedi.

Altının rekora doymadığına dikkat çeken Yıldırımtürk, şunları kaydetti: “Pandemi, yeni bir döneme kapı araladı. Ülkeler, kurtarma paketlerini devreye aldılar. Ki Avrupa Birliği (AB) üyeleri 750 milyar Euro tutarında bir paket için anlaştı. ABD de 1 trilyon dolar tutarında bir paket sunmayı planlıyor. Bu ortamda ticaret savaşları da alevleniyor. Washington ile Pekin hattında ipler iyice geriliyor. Ayrıca dünyanın her bir yanında Covid-19’dan ötürü vakalar ve ölümler de artıyor. Panik hali de yatırımcıları altın almaya itiyor.”

Gerileme görülecek

Hükümetler tarafından sunulan likiditenin, merkez bankaları tarafından indirilen faiz oranlarının, yapılan tahvil alımlarının ons altını bin 990 dolara taşıdığını anlatan Yıldırımtürk, “Bu rakam gerileyecektir, 1-2 ay içinde bin 850 dolara çekilecektir” öngörüsünde bulundu.

Yıldırımtürk, gram altına da dolar kurunda görülen artışın prim yaptırdığını vurguladı ve “Bu tarafta da 450-453 liradan 400 liraya dönüşle karşı karşıya kalınacaktır” diye ekledi.

Al-sattan kaçınılmalı

Ekonomi yorumcusu İslam Memiş ise altında orta ve uzun vadede yükselişler devam etse de kısa vadede sert düzeltmelerin yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Son dönemde fiyatlarda yaşanan ralliyle birçok yatırımcının kısa vadede yüksek kâr etme amacıyla al-sata yöneldiğini aktaran Memiş, şöyle konutu:

“Sosyal medyadan yalan yanlış beyanlarda bulunanlara güvenen ve al-sat yapan çok sayıda vatandaşımız olduğunu gözlemliyoruz. Oyuna gelinmemelidir. Orada burada atıp tutanlara itibar edilmemelidir. Bu, tasarruf değildir ve çok tehlikelidir. Belirsizliğin arttığı bu dönemlerde tahminlerde yanılma payı yüksektir. Vatandaşlarımız, bu hakikati bilmeli ve birikimlerini uzun vadeli olarak düşünerek, farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirmelidir. “

Memiş, gümüşün ons fiyatında 35 dolar, gram fiyatında ise 10 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunun altını çizdi. Memiş, uzun vadede gümüşün önemli bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini ancak kısa vadede risklerin yüksek olduğunu söyledi.