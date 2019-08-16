İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz

FARUK ARSLAN İSTANBUL

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye öncülüğünde güvenli bölge oluşturulmasına yönelik hazırlıklar devam ederken, ABD’nin terör devletine kalkan olacak yeni bir Çekiç Güç planını devreye sokma planına karşı uzmanlar kritik uyarılarda bulundu. Günlerdir süren ikili görüşmelerde uçuşa yasak güvenli bölge ile Türkiye’deki 3,5 milyon Suriyeli muhacirin bu alana yerleştirilmesi amaçlanıyor. Türkiye sınırının güvenlik altına alınacağı, Suriye’de refah ikliminin yeniden tesis edilmesi arzusuyla Türkiye’nin başlattığı hamlede, ABD ise terör örgütü PKK/PYD’nin işgal ettiği bölgelerdeki varlığını devam ettirmek için her yolu deniyor.

Türkiye oyunu bozar

ABD, 911 kilometrelik sınır hattının 485 bin kilometrelik kara uzunluğunda, Fırat’ın doğusunda kalan kısımda Irak hududuna kadar üç katmandan meydana gelen bir güvenli bölge belirlemeye çalışıyor. ‘Yeni Çekiç Güç planı’ olarak adlandırılan planda, uçuşa yasak güvenli bölge hattında Türkiye’ye yakın olan 5 kilometrelik bölümü ABD’liler ve Türkiye’nin birlikte kontrol edeceği şerit olarak planlanıyor. İkinci katmanda 9 kilometre derinliğindeki şeritin sadece ABD’liler tarafından kontrol edileceği, 7 kilometrelik güney alanının da yine ABD’lilerin kontrolünde olması isteniyor.

Daha önce ‘güvenli bölge’ benzeri hamleyle Irak’ın kuzeyinde Barzani Kürdistanı oluşturulmasını sağlayan ABD’nin Çekiç Güç planına benzer şekilde Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya güvenlik koridoru açma hamlesine Türkiye’nin set çekmesi bekleniyor. Akit’e konuşan ASSAM Strateji ve Güvenlik Uzmanı Ali Coşar, ABD’nin Çekiç Güç hamlesine karşı “Türkiye’nin, bu bölgede yeni bir deve dikeni çıkarılmasına tahammülü yoktur, olmamalıdır” dedi.

“Böyle bir şey Türkiye’nin menfaatlerine aykırı olur, asla doğru olmaz” diyen stratejist Ali Coşar, “Amerikalıların yeni bir oyalamaca ve ‘Çekiç Güç taktiğidir bu. Yeni bir Çekiç Güç süreci yaşıyoruz. Türkiye ikinci kez bu buhranı yaşamamalı. ABD, Irak’ın kuzeyinde 80’li yılların başından itibaren Saddam’ın o bölgedeki Kürtlere muamelesinden kaynaklanan bahaneyle oraya müdahale etmiş, Birleşmiş Milletler üzerinden uçuşa yasak bölge ilan etmişlerdi. Ve karşımıza Kuzey Irak Federal Hükümeti çıktı. Günümüzde de Suriye’nin kuzeyinde federalliğin de ötesinde bağımsız devlet oluşturulmak isteniyor” diye konuştu.

“Çekiç Güç’ten bile daha vahim bir planla karşı karşıyayız” ifadelerini kullanan Ali Coşar, şöyle devam etti:

“YPG demek İsrail demektir. İsrail’in vaat edilmiş topraklar idealine giden bu yolda önlem almazsak bu coğrafyada bir daha adım atamaz hale gelebiliriz maazallah. Yeni bir Çekiç Güç’e asla müsaade edilmemeli. Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlattığı cesur hareketi devam ettirerek nihayete erdirmelidir. Geç kalmadan bu operasyonda gidebildiğimiz kadar gitmeliyiz. Korkacak hiçbir şey yok, ya ölürüz ya kalırız. Biz Osmanlı-Selçuklu mirasıyız. Kimse bizim öldüğümüzü zannetmesin. Allah’ın izniyle biz, mazlumların hamisi olarak buradayız. ‘Hasta Adam’ın ayağa kalktığını gösterme zamanı gelmiştir.”

Eski zayıf Türkiye yok

Emk. Kıdemli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, ABD’nin yeni bir Çekiç Güç planını devreye sokmak istediğini ancak Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını hesaba katmadığını söyledi. Hacımustafaoğulları, “Biz ABD’nin samimiyetine inanmıyoruz. Bu ülke, açık açık Türkiye’ye karşı terör faaliyeti yürüten PKK’ya ve uzantılarına destek veriyor. Binlerce tır’lık ağır silahları onlara teslim eden bir ülkeden bahsediyoruz. PKK/YPG’yi muhafaza etmek için daha önce Çekiç Güç’te yaptığı gibi aynı yöntemlerle bir oyun sergileme peşindedir. Ama hesap edemedikleri şey, Türkiye’nin Çekiç Güç dönemindeki Türkiye olmadığıdır. Siyasi irade olsun, askeri gücümüz olsun artık daha güçlü bir devletiz. Yerli ve milli savunma sanayimiz olsun, güçlü ve gayretli siyasi idarecilerimiz olsun, milletçe birlik beraberlik anlamında kenetlenmişliğimiz olsun; ABD’nin yeni Çekiç Güç oyununa müsaade etmez. Türkiye, ikinci bir Çekiç Güç projesine geçit vermez” ifadelerini kullandı.

Diplomatik anlamda Türkiye’nin ABD’yi karşısına almak istemediğini söyleyen Hacımustafaoğulları, “Ancak gerekirse ABD’ye rağmen harekat başlatılır. Gerek Irak’ın kuzeyi olsun gerek Suriye’nin kuzeyi, PKK’nın Türkiye’ye tehdit oluşturmasına fırsat verilmez. İster arkalarında Amerika olsun, isterse de tüm dünya olsun. Türkiye gerekeni yapacaktır, ikinci Çekiç Güç’e de izin vermeyecektir” dedi.