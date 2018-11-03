İkinci beynimizi tehdit eden bakteri: Candida



Strese bağlı olarak bağırsaklarda kabızlık, ishal vb. oluştuğu bilinmekteydi. Aynı durumun tersinin de mümkün olduğu anlaşılıyor. Bağırsaklara müdahale edilerek stres ortadan kaldırılabiliniyor. Bağırsaklarda birçok yararlı bakteri bulunmakta ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bakterilerin sayısının arttırılması beynin fonksiyonlarını daha iyi bir şekilde yerine getirmesine etki edecektir. Ama "Candida mantarları" varsa durum çok kötü!

Nedir bu illet / herkes test edebilir

Bir parça yeseniz bile karnınız şişiyor ve ağrıyorsa, yaptığınız bütün diyetlere rağmen karnınızın şişliğini ve sertliğini gideremiyor, lifli besinler tükettiğiniz halde çoğu zaman kabızlık sorunu yaşıyorsanız, yeme krizlerinize çare bulamıyorsanız sebebi büyük ihtimalle candida maya mantarıdır.



Candida mantarları gıdalardan aldığınız sofra şekeriyle imal edilmiş ürünleri ve unlu mamülleri önce piruvat’a sonradan asetaldehid ve karbondioksit’e dönüştürür. Asetaldehid, hem karaciğer hem de mantar tarafından etil alkole dönüştürülür. Açığa çıkan karbondioksitin etkisiyle karnınızda şişkinlik ve sertlik oluşur.

Antibiyotikler tetikler

Candida mantarlarının bir numaralı tetikleyicisi aşırı antibiyotik kullanımı..

Normal şartlarda bağırsaklarda vitamin üreten bakterilerle dengede bulunan bir mantar çeşidi olan "Candida Albicans" mantarı, bağırsak duvarına yapışarak orada yaşıyor. Aşırı çoğalması ve yer değiştirmesi durumunda ise başta enfeksiyon oluştururken, ardından birçok hastalığın tetikleyicisi olabiliyor.

Gereksiz yere kullanılan antibiyotiklerin yanı sıra rafine un ve şekerin fazla tüketimi, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve beslenme eksikliklerinin de bu mantar türünü çoğaltan sebeplerden.

Ağızda pamukçuk, halsizlik, depresyon

Candida Albicans mantarı ile doğrudan bağlantılı rahatsızlıklar arasında ağızda beyaz pamukçuk, aft, şişkinlik, bağırsak krampları, anüste kaşıntı, vajinal mantar, sık mesane iltihapları, adet sendromları, halsizlik, enerji kaybı, düşük libido, depresyon, konsantre olamama ve alerjiler yapar.

Bağırsaklarınızda "candida (kandida) maya mantarı"nın arttığını basit bir testle anlayabiliriz. Sabah kalkana kadar gece boyunca hiç su içmeyiniz, diş fırçalamayınız. Sabah kalkar kalkmaz ilk işiniz bir bardak içme suyuna aç karnına tükürün ve 5-10 dakika seyredin.

Eğer tükürük suyun üstünde kalıyorsa sağlıklı bağırsak florasına sahipsiniz.

Eğer tükürük dibe çöküyorsa, saçak gibi aşağıya iniyorsa, kar yağmış gibi oluyorsa veya su bulanıyorsa candida bağırsak floranızı bozmuş demektir.

Evdeki herkes testi yapsın.

Kadınların büyük derdidir Candida

Candida kadınların edeb bölgesinde kendisini dışa vurur. Vücutta genelde lenf sistemi içerisinde, vücuda yardım eden bir bakteri türü olmasına rağmen, dış tesirler bu bakterinin, özellikle kadınlara düşman haline gelmesini sağlar. Aşırı ilaç ve antibiyotik kullanımı, vücut temizliğinin yetersiz kalması, ter, temiz olmayan tuvalet yüzeylerinin vücutla teması, iç çamaşırların (bayanlarda) ortak kullanımı ve bir çok sebep candida mantar hastalığının ortaya çıkmasını tetikler. Candida mantar hastalığı günümüzde oldukça yaygındır. Kadınların % 80'i hayatları boyunca üç-dört defa bu hastalığa maruz kalabilmektedir. Temel belirtileri, edeb bölgesinde meydana gelen sık kaşıntılar, kızarıklıklar, akıntılar ve son evresinde kötü koku oluşumudur.

Sarımsak ve elma sirkesi etkilidir

Candida çoğalmasını durdurabilecek gıdalar; sarımsak, elma sirkesidir. Sarımsağı en etkili kullanımı taze haliyle yemektir. Çiğ ve ezerek yemeklere koymak veya ezerek direk yutmak hem etkili hem de en ucuz mantar tedavisi olacaktır. Günde ortalama büyüklükte 4-5 diş sarımsağı yemeklerinize katabilir veya 3-4 fincan kaynatıp gün içerisinde çay olarak tüketebilirsiniz. Sarımsak ve zencefil karışımı çayı tavsiye edilir.

Elma sirkesi de Candida’nın hiç tahammül edemediği birşeydir. Yemeklerden önce bir bardak suyun içine bir yemek kaşığı koyup karıştırarak içeceğiniz elma sirkesi ile bağırsaktaki mantarları öldürerek, mantar çoğalmalarıyla çok kolay savaşabilirsiniz.

Evlenmeden önce dikkat

Eğer anne-baba bireylerde candida mantar hastalığı varsa, çocuklara geçme ihtimalini de birlikte getiriyor. Baba-oğul taşıyıcı durumdadır; anne-kız ise bu hastalığı geçiren bireyler olurlar. Onun için çiftlerin evlenmeden evvel bu hastalığın teşhis ve tedavisini yapmaları gözden kaçırılmayacak derecede büyük öneme sahiptir.