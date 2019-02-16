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İkinci Bahar’da ’Grip ve soğuk algınlığı’ semineri

Yenimahalle Belediyesi, Medicalpark Ankara Hastanesi iş birliğinde "Grip Hakkında Bilmediklerimiz" konulu seminer düzenledi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:48
İkinci Bahar’da ’Grip ve soğuk algınlığı’ semineri

Yenimahalle Belediyesi, Medicalpark Ankara Hastanesi iş birliğinde "Grip Hakkında Bilmediklerimiz" konulu seminer düzenledi. Karşıyaka İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezinde düzenlenen seminerde, Enfeksiyon Hastalıkları Doktoru Doç. Dr. Nurhayat Saydam Bayazıt, İkinci Bahar üyelerine grip ve soğuk algınlığı hakkında bilgi verdi.


Öncelikle vatandaşlara Grip hastalığının oluşum süreçleri ve belirtileri hakkında bilgiler veren Enfeksiyon Hastalıkları Doktoru Doç. Dr. Nurhayat Saydam Bayazıt, "Halk arasında paçavra hastalığı olarak bilinen Grip (İnfluenza), ani olarak başlar. Şiddetli kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük, yüksek ateşle devam eden hastalık, temizlik konusunda dikkat edilememesi üzerine öksürme, hapşırma ve konuşma esnasında damlacık yoluyla insanlar arasında yayılarak, 2-3 hafta sürecek şekilde vücutta halsizlik ve kırgınlık şeklinde devam eder” dedi.



“65 yaş ve üstü mutlaka aşılanmalı”


80’e yakın ikinci bahar sakininin dikkatle dinlediği seminerde, katılımcılara soğuk algınlığı ve grip arasında ki farkları detaylıca anlatan Doç. Dr. Bayazıt, "Dünya genelinde her yıl ortalama 100 milyon kişinin grip hastalığına yakalanıyor. 500 bin kişi grip sebebiyle ölüyor. Gerekli ve güvenli aşılanmanın yapılmaması ve temas yoluyla bulaşmanın engellenmesi için önlem alınmaması hastalığın yayılmasında etkin rol oynuyor. Özellikle 65 yaş üzeri bireylerde aşılanmanın yapılması, hastalığın seyrini hafifletmekle birlikte hastaneye yatırılma ve ölüm riskini azaltmaktadır. İnfluenza sürekli değişim gösteren bir virüs olduğu için her yıl aşı tekrarlanmalıdır. Hayati risk oranı, akciğer hastalığı olanlarda 120 kat, kalp ve şeker hastalığı olanlarda 241 kat artmaktadır" şeklinde konuştu.



"Grip ve soğuk algınlığı farklı etkiler gösterir"


Karşıyaka İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezi üyelerinin hastalık ve önlemleri hakkında sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Bayazıt, "Soğuk algınlığı (Nezle), grip hastalığına göre daha hafif atlatılan, yavaş başlayarak, ateş, kırgınlık ve halsizlik, öksürük gibi belirtilerin daha hafif görüldüğü bir hastalıktır. Bunun yanında burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı şikayetleri daha sıkılıkla görülür. Grip ve soğuk algınlığından korunmak için hasta kişilerden yakın temastan kaçınılmalı, hastayken diğer insanlara bulaşmaması için evde istirahat edilmeli, aksırma ve öksürme esnasında kağıt mendille burun ve ağız kısmı kapatılmalı, sabun ve su ile eller sık sık yıkanmalıdır“ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:48
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