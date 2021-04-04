Dünyanın dört bir yanında aşılama uygulamaları sürüyor. Ülkelerin kullandığı aşılar ve iki doz arasındaki süreyle ilgili farklı uygulamalar söz konusu. Türkiye’de en iyi antikor seviyesine ulaşılması için iki aşı arasında 28 gün ara veriliyor. Peki, ikinci doz aşı için hemen randevu alınabilir mi?

İkinci aşı randevusunu ne zaman alabilirim? Kaç gün sonra ikinci doz yapılacak?

Ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 17 milyon doz aşı yapıldı. İlk doz aşı olanlar ikinci dozu 28 gün sonra yaptırabiliyor. İlk aşınızı olduktan hemen sonra MHRS üzerinden hızlıca 28 gün sonraya ikinci aşınız için randevu oluşturabilirsiniz.

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