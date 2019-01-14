İkinci artış temmuzda! Zamla onlar da nefes alacak

Ekonomi Servisi

Devlet hiçbir geliri olmayan ve bakıma muhtaç kişileri yalnız bırakmıyor. Memur maaş katsayısıenflasyon oranında güncellenip Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili genelgeyi yayımlayınca bu yıl ödenecek maaş ve zam miktarları da belli oldu. Buna göre 2018’in ikinci yarısında 543.27 TL olan 65 yaş aylıkları, memur katsayısındaki artışla 601.58 TL’ye yükseldi. Aylıklar temmuzda memur maaş katsayısındaki artışla birlikte tekrar zamlanacak.

Gelir sınırı da değişti

Ocak aylıklarını çekenler şubatta 1 aylık farkla 659.88 TL maaş alacak. Bu artışla birlikte 65 yaş aylığına 58.31 TL zam yapılmış oldu. 65 yaş üstü kişi ve eşinin toplam gelir üst sınır da asgari ücrete endeksli. Asgari ücretteki yüzde 26’lık artışla bu sınır bu yıl için 609.67 TL oldu. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl eşinin ve kendisinin toplam geliri 1.200 TL olduğu için 65 yaş aylığı alamayan bir kişi bu yıl tekrar 65 yaş aylığına başvurur ve diğer şartlar da mevcutsa aylık alabilecek.

Hem ‘evde bakım’ hem de istihdam

Devlet, evde bakıma muhtaç yakınlarına bakmak zorunda olduğu için bir işte çalışamayanlara da ‘Evde bakım parası’ ödüyor. Bu ücret de ocak ayından itibaren 126.57 TL zamlanarak, bin 305,97 TL’ye çıktı. Zamlı evde bakım paraları şubatta ödenmeye başlanacak. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekiyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişiyle engelli arasında kan bağı bulunması da şart. Ancak yönetmelik üvey akrabaların da alabileceğini söylüyor. Diğer yandan; engelliye bakan kişinin aynı adreste ikamet etmesi de gerekiyor. Öte yandan; 18 yaş altı engellinin yakınlarına ödenen aylık da bu yıl 480.22 TL olarak ödenecek.

Ocak ayından itibaren engelli aylıkları da zamlandı. Buna göre; yüzde 40 - 69 arası engeli olan kişiler 480.22 TL, yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç engelliler ise 720.33 TL aylık alacak. Yüzde 70 ve üzeri engelli, ocak maaşını zamsız aldıysa şubatta 790.14 TL maaş alacak. Yüzde 40 ila yüzde 69 arası engelli olan kişilerse, şubatta maaş farkıyla 526.76 TL maaş alacak.

Kim ne kadar alacak?

“Emeklilere fark tutarları 25 Ocak’ta ödenecek”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin aylıklarında oluşan fark tutarlarının bu ay içerisinde ödeneceğini bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıklarının ocak ayının 1’i ila 5’i arasında ödendiğini anımsattı.

Selçuk, bu kapsamdaki emeklilerin 1 Ocak 2019 itibarıyla aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık alınan banka ve PTT şubelerince 25 Ocak’ta ödeneceğini belirtti. Selçuk, “SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları, ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak’ta, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak’ta zamlı ödenecek” ifadesini kullandı.