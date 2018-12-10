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İkili zirve sonrası resmen açıkladı! 'Ankara adayımız Mansur Yavaş'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, “Eğer Ankara bizde kalacaksa adayımız Mansur Yavaş olacak. Ankara CHP’de kalacaksa tavsiyemiz Yavaş’ı aday göstermeniz.” dedi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:15
İkili zirve sonrası resmen açıkladı! 'Ankara adayımız Mansur Yavaş'

İYİ Parti ve CHP liderleri cumartesi gecesi sürpriz bir toplantı gerçekleştirdi. Ankara, Mersin, Balıkesir dahil 11 belediye masaya yatırıldı. Kılıçdaroğlu-Akşener zirvesindeMansur Yavaş ismi netleşti.

Ankara adayı konusunda uzlaşmaya varamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumartesi gecesi bir araya geldi. Parti ofisi dışında bir araya gelen liderlerin gündeminde Mansur Yavaş vardı.

İddialara göre CHP Lideri gösterecekleri adayın, İYİ Parti tarafından desteklenmesini istedi. İYİ Parti ise bazı iller karşılığında Ankara’da aday gösterme konusunda ısrarcı olmadı. Meral Akşener “Eğer Ankara bizde kalacaksa adayımız Mansur Yavaş olacak. Ankara CHP’de kalacaksa tavsiyemiz Yavaş’ı aday göstermeniz.” dedi.

Mansur Yavaş'tan gece yarısı mesajı

Öte yandan gece yarısı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

Yavaş sosyal medya hesabından, “Bu saat itibarıyla ittifak görüşmeleri henüz sonuçlanmamıştır. Saygı ile duyururum” ifadelerini paylaştı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 11:15
  1. Mersin
  2. Balıkesir
  3. CHP
  4. İYİ Parti
  5. Ankara adayı
  6. Mansur Yavaş
  7. Yerel seçimler

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  • LiberoLibero55 dk önce
    Ankara için CHP'li yok!!
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