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Gündem İki yüzlüler yine sahnede! Ahmet Amca’ya öyle Mehmet Emin Özkan’a böyle
Gündem

İki yüzlüler yine sahnede! Ahmet Amca’ya öyle Mehmet Emin Özkan’a böyle

Azgın azınlığın iki yüzlü tavrı bitmek bilmiyor. Eski Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ı öldürmekle suçlanan tutuklu Mehmet Emin Özkan’ın yaşı gereği tahliye edilmesini isteyenler, geçmişte Sivas olayları mağdurlarından 86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın doktorların “cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen tahliye edilmemesine 3 maymunu oynamakla kalmayıp, ölüm eşiğine gelmesinin ardından tahliye edilmesine ise tepki göstermişlerdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 14:17:00 - 2021-05-27 14:17:49
İki yüzlüler yine sahnede! Ahmet Amca’ya öyle Mehmet Emin Özkan’a böyle

 YENİ AKİT  ANKARA 

Sivas olayları mağdurlarından 86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın 27 yıl boyunca haksız yere cezaevinde tutulmasına, doktorların “cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen tahliye edilmemesine ses çıkarmayıp, ilerleyen ağır hastalığı nedeniyle 86 yaşında cezaevinden çıkmasına tepki gösterenler, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ı öldürmekle suçlanan tutuklu 83 yaşındaki Mehmet Emin Özkan’ın tahliye edilmesini istiyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Mehmet Emin Özkan’a özgürlük” paylaşımı yaparken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, “Mehmet Emin Özkan için infaz erteleme uygulamak yerine tedavisine bu şartlarda devam edilmesi hangi vicdana sığar?” açıklamasında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ı öldürmekle suçlanan Mehmet Emin Özkan’ın tahliyesini isteyerek, “Kişisel ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamayan, yürümekte zorlanan 83 yaşındaki engelli ve ağır hasta tutuklu Mehmet Emin Özkan için infaz erteleme uygulamak yerine tedavisine bu şartlarda devam edilmesi hangi vicdana sığar?” açıklamasında bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Mehmet Emin Özkan’a özgürlük” paylaşımı yaparken, HDP eski Milletvekili Nihat Akdoğan da, “Mehmet Emin Özkan 83 yaşında ve ağır sağlık sorunları yaşıyor. Bir kişi talep etti; bir çete başı cezaevinden çıktı. Şimdi Dedo’yu sahiplenme zamanı. Daha fazla sahiplenelim” dedi.

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