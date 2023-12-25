İki yüzlüler meydanda! Tanju Özcan'dan ittifak ortakları DEM'lileri kızıdıracak karar
Özgür Özel yönetimindeki CHP, TBMM'deki ortak terör bildirisine ittifak ortağı terör uzantısı DEM Parti ile birlikte imza atmadı.
Özel, üstüne bir de Manisa'daki şehit cenazesine katılmak isteyince vatandaşların tepkisini çekti.
Öte yandan Gaziantep'teki şehidimizin cenazesinde de CHP tarafından gönderilen çelenk parçalandı.
PKK'lı teröristlerin ölüsüne "şehit" deyip, teröristbaşı Öcalan için "özgürlük" isteyen DEM'lilerin ortağı CHP'ye tepkiler çığ gibi büyürken, Tanju Özcan'dan riyakar bir hamle geldi.
Özcan, yönettiği Bolu Belediyesi'nde şehitlerimiz için 1 haftalık yas ilan ettiğini açıkladı. Tanju Özcan'ın hamlesine terör sevicilerin dostu Özgür Özel tarafından verilecek tepki merakla bekleniyor.