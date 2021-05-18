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Dünya İki yüzlü Biden'dan 'dua ediyorum' açıklaması
Dünya

İki yüzlü Biden'dan 'dua ediyorum' açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Filistin kökenli Müslüman Temsilciler Üyesi Rashida Tlaib'e kürsüden seslenerek, büyükannen ve ailenin iyi olması için dua ediyorum.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 23:27:00 -
İki yüzlü Biden'dan 'dua ediyorum' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Michigan'ın Detroit kentinde yer alan Ford fabrikasını ziyaret ederek, ABD İstihdam Planı konusunda bir konuşma yaptı.

Konuşma yaptığı salonda bulunan Michigan Vekili Tlaib'e sahneden selam veren Biden, "Rashida, senin zekana ve hırsına hayranım. Bu kadar çok insan için endişelenmene de hayranım. Bunu tüm kalbimle söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Biden, son günlerde Filistin'de yaşananlara işaret ederek, "Batı Şeria'daki büyük annen ve ailenin iyi olması için dua ediyorum." dedi.

Beyaz Saray ve Biden, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" hakkı olarak nitelendirerek, İsrail'e destek çıkıyor.

Tlaib, Biden'ın İsrail politikasını en sert dille eleştiren Demokrat isimlerin başında geliyor.

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