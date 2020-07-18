İki yüzlü Batı işine gelmeyince kitap bile toplatıyor
Türkiye'yi zaman zaman demokratik olmamakla eleştiren Avrupa Birliği (AB) İsveç'te, Naziler ve Stockholm hükümeti arasındaki işbirliğini eleştiren katabın toplatılması kararına sus pus oldu.
Yanudi bir komedyenin 2. Dünya Savı döneminde Stockholm hükümeti ile Nazi Almanyası işbirliğini hicvettiği kitabın İsveç'te mahkeme kararıyla toplatılmak istenmesi tepkilere neden oldu.
Yahudi asıllı komedyen-yazar Aron Flam imzalı mizah kitabından Norveç'in Nazilerle olan işbirliği mizahi bir şekilde eleştiriliyor. Kitap kapağında Nazi amblemli bir kaplan yer alıyor.
Konuyla ilgili olarak Avrupa Birliği (AB) henüz bir yorumda bulundu.