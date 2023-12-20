  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İki yüzlü ABD! Filistin protestosunda 60 gözaltı
Gündem

İki yüzlü ABD! Filistin protestosunda 60 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-12-20 16:27:00 -
İki yüzlü ABD! Filistin protestosunda 60 gözaltı

ABD Kongresi’nde bir grup katil İsrail'i protesto etti. ABD polisi 60 protestocuyu gözaltına aldı.

ABD’nin başkenti Washington DC’de yer alan Kongre binasına bir grup ziyaretçi kılığında girdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto eden grup, Gazze’de "acil ateşkes" çağrısında bulundu. Göstericiler, sık sık “Ateşkes şimdi” sloganı atarken, “İnsanlar yaşamı seçti. Ateşkes şimdi” yazılı pankart açtı.

Protestonun organizatörleri tarafından yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kongre ve Biden'ın İsrail'e yapılan tüm askeri yardımları durdurarak kalıcı ateşkes için hemen harekete geçmesini istiyoruz. ABD'nin İsrail'i silahlandırmayı ve Gazze'deki soykırımı kolaylaştırmayı bırakmasını talep ediyoruz. Bizim vergilerimizle finanse edilen daha fazla şiddetin veya soykırımın yaşanmamasını talep ediyoruz. Kısacası liderlerimizden militarizmden sıyrılıp hayata yatırım yapmalarını talep ediyoruz”

60 gözaltı!

ABD Kongre Binası Polisi (USCP) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 60 göstericinin gözaltına alındığı belirtilerek, “Bir grubun ABD Kongre binasını gezmesinin ardından bir protesto başlatma potansiyel planının farkındaydık. Kongre binaları içinde gösteri yapmak yasaya aykırıdır, bu nedenle grubun yasayı çiğneyeceği ana hazırlıklı olmak üzere ek destek getirdik" denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas İsrail'i ziyaret eden ABD'yi dünyaya böyle rezil etti! 'Hangi deneyimi paylaşıyor?'
Hamas İsrail'i ziyaret eden ABD'yi dünyaya böyle rezil etti! 'Hangi deneyimi paylaşıyor?'

Gündem

Hamas İsrail'i ziyaret eden ABD'yi dünyaya böyle rezil etti! 'Hangi deneyimi paylaşıyor?'

ABD bu haberle çalkalanıyor: Gizli el Hakan Fidan
ABD bu haberle çalkalanıyor: Gizli el Hakan Fidan

Gündem

ABD bu haberle çalkalanıyor: Gizli el Hakan Fidan

İsrail'e destek veren ABD'ye şok! "Gemileri vurmaya devam edeceğiz"
İsrail'e destek veren ABD'ye şok! "Gemileri vurmaya devam edeceğiz"

Dünya

İsrail'e destek veren ABD'ye şok! "Gemileri vurmaya devam edeceğiz"

Skandal çağrı! ABD'den İsrail'e 'katliam' icazeti: Daha fazlasını yapın
Skandal çağrı! ABD'den İsrail'e 'katliam' icazeti: Daha fazlasını yapın

Dünya

Skandal çağrı! ABD'den İsrail'e 'katliam' icazeti: Daha fazlasını yapın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23