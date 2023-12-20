İki yüzlü ABD! Filistin protestosunda 60 gözaltı

ABD’nin başkenti Washington DC’de yer alan Kongre binasına bir grup ziyaretçi kılığında girdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto eden grup, Gazze’de "acil ateşkes" çağrısında bulundu. Göstericiler, sık sık “Ateşkes şimdi” sloganı atarken, “İnsanlar yaşamı seçti. Ateşkes şimdi” yazılı pankart açtı.

Protestonun organizatörleri tarafından yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kongre ve Biden'ın İsrail'e yapılan tüm askeri yardımları durdurarak kalıcı ateşkes için hemen harekete geçmesini istiyoruz. ABD'nin İsrail'i silahlandırmayı ve Gazze'deki soykırımı kolaylaştırmayı bırakmasını talep ediyoruz. Bizim vergilerimizle finanse edilen daha fazla şiddetin veya soykırımın yaşanmamasını talep ediyoruz. Kısacası liderlerimizden militarizmden sıyrılıp hayata yatırım yapmalarını talep ediyoruz”

60 gözaltı!

ABD Kongre Binası Polisi (USCP) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 60 göstericinin gözaltına alındığı belirtilerek, “Bir grubun ABD Kongre binasını gezmesinin ardından bir protesto başlatma potansiyel planının farkındaydık. Kongre binaları içinde gösteri yapmak yasaya aykırıdır, bu nedenle grubun yasayı çiğneyeceği ana hazırlıklı olmak üzere ek destek getirdik" denildi.

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