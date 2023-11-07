İki yüzlü ABD! Bir yandan ateşkes diyor bir yandan İsrail'e bomba gönderiyor

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan ve Gazze'de binlerce sivilin hayatını kaybettiği çatışmalar giderek derinleşiyor. Uluslararası kamuoyu ateşkes beklerken, İsrail’in bir numaralı müttefiği ABD ise ortalığı karıştırmaya devam ediyor.

İddiaya göre ABD, Tel Aviv yönetimine 320 milyon dolarlık hassas bomba transfer edecek.

Wall Street Journal tarafından görülen yazışmalara göre, silah üreticisi Rafael USA, bombaları İsrail'in kullanması için İsrailli ana şirketine devredecek. Gazete, Biden yönetiminin 31 Ekim'de transfer konusunda kongre liderlerine resmi olarak bilgi verdiğini yazdı.

Ateşkes çağrısında bulunup bomba gönderiyorlar!

Haber, Beyaz Saray'ın, Başkan Joe Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ateşkes çağrılarının arttığı bir dönemde sivillerin savaş alanlarından güvenli bir şekilde ayrılmalarına izin vermek için "taktik duraklamalar olasılığını tartıştıklarını" söylemesinden kısa bir süre sonra geldi.

Netanyahu ateşkes çağrılarını geçtiğimiz pazar reddetti ve İsrailli rehinelerin tamamı Hamas tarafından iade edilene kadar böyle bir ateşkes olmayacağını söyledi.

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İsrail sivilleri hedef alıyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıların bir ay geride kaldı. 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki gelişmeleri aktardığı haberine göre, Rafah kentindeki Şabbura Mülteci Kampı'nda el-Hamayde ailesinin evini hedef alan İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binayı hedef alan İsrail bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti birçok kişi yaralandı. İsrail uçakları ve topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin Tel el-Heva bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin çevresini, Şatı ve el-Megazi mülteci kamplarını, Zeytun Mahallesi'ni ve Beyt Hanun bölgesindeki birçok yeri bombaladı. Bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.