Peru’da güvenlik güçleri, Lima’dan Çin’e gitmek üzere havalimanına gelen iki yolcunun bagajında yüzlerce tarantula, çıyan, akrep ve kertenkele ele geçirdi. Peru Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Servisi (SERFOR), 26 Kasım’da Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen operasyonun ayrıntılarını açıkladı.

Pelüş sırt çantasından tarantulalar çıktı

Gümrük görevlileri ile SERFOR ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimde yolcuların taşıdığı toplam 677 hayvan tespit edildi. Bagajlarda 386 tarantula, 166 çıyan, 112 akrep, 7 kertenkele ve 6 ölü karınca bulundu. Hayvanların nemli kâğıt havlulara sarılarak kilitli poşetler ve plastik kaplar içerisinde taşındığı belirlendi. Kadın yolcunun taşıdığı küçük pelüş sırt çantasından da tarantulalar çıktı.

Piyasa değeri 100 bin dolar

SERFOR görevlisi Cora Suarez, yaptığı açıklamada, iki yolcunun Lima’dan Paris’e, oradan da Çin’e gitmeyi planladığını bildirdi. Ele geçirilen hayvanların piyasa değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu belirtildi.

Yıl sonu yaklaşırken kaçakçılık artıyor

Suarez, Asya ve Avrupa ülkelerinde bu tür hayvanların evcil hayvan olarak satıldığını belirtti. Egzotik hayvanların hediye olarak tercih edilmesi nedeniyle yıl sonu tatilleri öncesinde yasa dışı yaban hayvanı ticaretinde artış yaşandığını ifade etti.

SERFOR, Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı’nda bir aydan kısa süre içerisinde ikinci kez benzer bir kaçakçılık vakasının tespit edildiğini bildirdi.