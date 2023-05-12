İki yıldır çekiyor! Uçuk deyip geçmeyin hayatı kabusa döndü

Aynur Terekli, 2 yıl önce bir sabah uyandığında gözünde kaşıntı fark etti. Daha sonra gözündeki kaşıntının geçmemesi üzerine sağlık kuruluşuna başvuran Terekli, verilen ilaç ve göz damlalarını kullanmasına rağmen sağlığına kavuşamadı. Son olarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi Göz Klinikleri Kornea Bölümü'ne başvuran Terekli’ye uçuk enfeksiyonu tanısı konuldu. Terekli için kornea nakli gerektiğine karar veren doktorlar, nakil sırası geldiğinde Terekli’ye umut dolu haberi verdi. Kornea nakli ameliyatı başarıyla tamamlanan ve ameliyat sonrası görme seviyesi yüzde 10’a çıkan Terekli ve doktorları, ameliyat ve ameliyat sonrası süreci İHA muhabirine anlattı.

“Mutfağa giremiyordum, çünkü göremiyordum”

Gözündeki görme kaybı sonrası gündelik işlerini hiç yapamadığını belirten Aynur Terekli, “Evime hep temizlikçi alıyordum. Mutfağa giremiyordum, çünkü göremiyordum. Sol gözümde katarakt olmuş. Acilen kataraktan ameliyat oldum, ondan sonra düzelmeye başladı. Mutfağa yemek yapmaya girdim, yemeğin rengine baktım ve kara gibi gördüm. Eğildim ve saçımı yaktım. Ondan sonra canım sıkıldı ve gözüm görmüyor diye ağladım. Bir gün de yemek yaparken kapağı ocağın üstüne koyacağım diye yere bıraktım ve cam olduğu gibi yerde dağıldı” ifadelerini kullandı.

“Allah’ıma şükürler olsun ışığı görmek çok güzel bir şey”

Etlik Şehir Hastanesinde uçuk enfeksiyonu tanısı koyulduğunu anlatan Terekli, “Sana kornea koyacağız, yüzde 75 görme ihtimalin var’ dedi. Ne olacaksa olsun, ben olacağım dedim. Evde oturuyordum ve Burcu Hanım aradı, ‘Korneanız geldi’ dedi. Daha sonra ise ‘Sabah gel, seni ameliyata alacağız’ dedi. Devamlı damlalarımı, antibiyotiklerimi kullanıyorum. Tekrar görebilmek çok güzel bir duygu. Allah’ıma şükürler olsun ışığı görmek çok güzel bir şey. Ben 2 sene çektim. O yüzden tatile bile gidemedim” açıklamalarında bulundu.

“Şu anda gayet iyi, görmesi rahat”

Nakil ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Burcu Kazancı, Aynur Terekli’nin çok ağır uçuk enfeksiyonu geçirdiğini dile getirerek, “Uzun süreli bir tedaviden sonra korneanın sağlıklı bir şekilde iyileşmesine destek olduk ancak bu kadar ağır uçuk enfeksiyonlarından sonra korneada ciddi bir leke kalır. Bu yüzden hastaların ciddi bir görme düşüklükleri olur. Aynur Hanım da aynı sıkıntıdan muzdaripti. Işık hissine düşer seviyede bir görme keskinliğinde azalma vardı ve uzun süredir de kornea nakli için bekliyordu. Biz hastanemize taşındıktan sonra hastanemizde bir göz bankası ünitesi kuruldu. Bunu kurduktan sonra da Aynur Hanım'ın kornea naklini gerçekleştirdik. Şu anda gayet iyi, görmesi rahat. Herhangi bir sıkıntısı yok. Takibine devam ediyoruz” diye konuştu.

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Kazancı, ameliyat sonrası hastaları Aynur Terekli'nin görme seviyesinin yüzde 10’a çıktığını ve ilerleyen süreçte de görme artışı beklediklerini söyledi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Göz Klinikleri İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Kenan Sönmez de Etlik Şehir Hastanesinde dünyada en sık yapılan doku naklini gerçekleştirdiklerini ve hastalarına bu konuda yardımcı olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.