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İki yıl üretilmesi için uğraştığı eşek sütü sabun yurtdışına ihraç ediliyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sabun satan esnaf Hüsnü Özdemir’in 2 yıl boyunca imalatının yapılması için uğraştığı eşek sütü sabun ve ürünler turistler tarafından ilgi görürken yurtdışına ihraç ediliyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:22
İki yıl üretilmesi için uğraştığı eşek sütü sabun yurtdışına ihraç ediliyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sabun satan esnaf Hüsnü Özdemir’in 2 yıl boyunca imalatının yapılması için uğraştığı eşek sütü sabun ve ürünler turistler tarafından ilgi görürken yurtdışına ihraç ediliyor.



Unesco Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesinde 10 yıldır sabun işiyle uğraşan Hüsnü Özdemir, 2014 yılında eşek sütünden sabun yapma fikrini aklına koydu. Bunun için araştırmalar yapan Özdemir, Hatay’da imalat yapan firmaları zorlayarak 2 yılın sonunda eşek sütü sabun ve ürünlerin imal ettirmeye başladı. Müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği eşek sütü ürünler Safranbolu ilçesini ziyaret eden yerli yabancı turistler tarafından da yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Cilt sektöründe çok sağlıklı ve etkili olduğu belirtilen eşek sütlü ürünlerin İran, Arabistan, Mısır ve Amerika gibi ülkelere ihracatı yapılıyor.



İHA muhabirine konuşan sabuncu Hüsnü Özdemir, 10 yıldır sabun işi yaptığını ve 2014’te aklına gelen eşek sütü sabun için 2016 yılına kadar uğraştığını belirterek, “2014’te düşündüm ama 2 yılda zor yaptırdım. Katoloğuma 2014’te koydurdum, Hatay’daki ustalarıma zorla yaptırdım. Ama şimdi ki durumda eşek sütü sabun, defne sabunun önüne geçti. 2 yıl uğraştım, bekledim. Şimdi o firmalara sorun hepsi bana teşekkür ediyor. ‘Sayende ürün çıkardık, şuan defne sabunu geçti’ diye. Defne sabunundan 4 koli gönderiyorsak, eşek sütü sabundan 10 koli gönderiyoruz” dedi.



Eşek sütü ürünlerinin cilt sağlığına faydasından bahseden Özdemir, “Genellikle bayanların kullanmış olduğu cilt sabunu yüzde sivilce, akne temizleyen güzel bir yüz temizleyicisi. Bunun yanında kırışıklığı düzeltir, yaşlılığı genceltir. Öyle bir sabunumuz çıktı ortaya” ifadelerini kullandı.



Hatay ve İstanbul’da üretilen sabunların 5 tane ülkeye ihracatı olduğunu ifade eden Özdemir, “Bunların başında İran ve Arabistan geliyor. En çok da bu iki ülke bu sabunu sevdi kullandı. Diğerleri Amerika, Mısır gibi ülkeler geliyor” diye konuştu.


Özdemir, eşek sütlü sabuna karşı ilginin muhteşem olduğunu dile getirerek, yurt dışına ihracatın imalat yeri olan Hatay’dan çıktığını söyledi.



“Faydalı olduğunu bilen kişiler zaten alıyor”


Eşek sütünden yapılan ürünlerin diğer ürünlerden daha çok ilgi gördüğünü belirten Özdemir,şu ifadelere yer verdi: “Eşek sütü sabun çıktıktan sonra yanındaeşek sütü şampuan, krem, maske çıktı. Onlarda da çok güzel satış var. Harika gidiyor. Eşek sütünün olduğu bir ürün diğerlerinin hepsini solladı. Çünkü çok faydalı bir şey. Faydalı olduğunu bilen kişiler zaten alıyor. Şampuanlar saçtaki egzamayı, kaşıntıyı ve saçtaki dökülmeyi ve kepeği engelliyor.”



Sabuncu olarak Türkiye’yi gezdiğini kaydeden Özdemir, “Sadece eşek sütü ürünleri satıyorum. Bunun yanı sıra Yalova’ya 3. şubemizi açacağız. Oradaki turist kapasitesini gördüm. Fuara gittiğimde turistler eşek sütü sabun ve ürünleri birer birer almadılar, on beş on beş aldılar. Böyle bir satış kapasitesi vardı” diye sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:22
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