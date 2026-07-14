İki yıl önce de Antalya'da dünya birincisi olmuştu: Azerbaycanlı çocuk dünya şampiyonu oldu!

3 ile 11. sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışmada kodlama alanında Azerbaycan'ı başarıyla temsil eden Ali Aslanov, dünya birincisi unvanını kazandı. Minik Ali Aslanov’un büyük başarısı İtalya'da geniş yankı uyandırdı. Ali Aslanov daha önce de Romanya, ABD ve Hollanda'da düzenlenen uluslararası olimpiyatlarda ülkesini temsil ederek çeşitli ödüller ve önemli dereceler elde etti. 2024 yılında Türkiye'nin Antalya kentinde düzenlenen "Robotex International" yarışmasında Mini Sumo kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik elde eden Ali Aslanov, Azerbaycan'ı uluslararası arenada en üst seviyede temsil etmeyi başardı. Ali Aslanov'un uluslararası STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) Olimpiyatı'na hazırlık süreci ise Azerbaycanlı öğretmeni Murad Aliyev tarafından yürütüldü.

AZERBAYCAN MİLLİ MECLİSİ’NDEN TEBRİK

Elde ettiği büyük başarı dolayısıyla Ali Aslanov ve öğretmeni Murad Aliyev, Azerbaycan Milli Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Şahin İsmayılov ile Komisyon Üyesi Müşfik Caferov tarafından Milli Meclis’te kabul edildi. Milletvekilleri, Ali Aslanov'u kazandığı başarıdan dolayı tebrik ederek, kendisine gelecekte katılacağı organizasyonlarda da başarılar diledi.