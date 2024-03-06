  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti’den son dakika “Yeniden Refah” açıklaması! Herkes bilsin diye ilan ettiler

Türk şirketleri daha etkili kamikaze dronlar için güçlerini birleştirdi: Azat ve Azab korkulu rüyaları olacak

Fatih Portakal rezil oldu! İstiklal Marşı'nı bilmeyenlerle dalga geçerken kendisi alay konusu oldu

Otobüsler derken şimdi de itfaiye araçları dökülüyor! Böyle giderse Ekrem İstanbul’u yakacak

CHP'nin afişlerinde komedi: Amblemde kemalistleri çok kızdıracak eksiklik!

Türk savunma sanayii devi CANİK'ten Fransa'da tarihi adım! 'Kurduk' diyerek dünyaya ilan ettiler

Sinagog tünelleri neden hasıraltı edildi? Yahudilerin 'kan ritüeli' nedir? Çocuk kurban etme vahşetinin kökenleri

Gerçek yüzlerini gizleme emri! Özgür’den sandık ayarlı ‘DİN’ talimatı

Turgut Altınok'tan Ankaralılara müthiş vaat

Cem Küçük’ten Türkiye’yi sarsacak ifşaat! Bütün maskeleri tek tek böyle indirdi! Tüm ülke bunu konuşuyor
Dünya İki ülke arasındaki görüşme öncesinde beklenmeyen tepki! İngiltere'den İsrail'e tepki
Dünya

İki ülke arasındaki görüşme öncesinde beklenmeyen tepki! İngiltere'den İsrail'e tepki

Yeniakit Publisher
2024-03-06 17:55:00 -
İki ülke arasındaki görüşme öncesinde beklenmeyen tepki! İngiltere'den İsrail'e tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in "işgalci" olduğunu kabul etti.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile bugün görüşmesi beklenen İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'e karşı görüşme öncesinde sert açıklamalarda bulundu.

Cameron, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, Gazze'de gün geçtikçe kötüleşen insani duruma dikkat çekerek İsrail'i uyardı.

Gazze'de korkunç bir durum yaşandığını belirten Cameron, "Birkaç hafta önce bu durumun kıtlığa dönüşmesi ve hastalıkların artması tehlikesinden bahsetmiştim ve şu anda o noktadayız. İnsanlar açlıktan ve önlenebilir hastalıklardan ölüyor" dedi.
Yardımların Gazze Şeridi'ne girmesi için İsrail'e baskı yaptıklarını hatırlatan Cameron, "İsraillilerden yapmasını istediğimiz bir sürü şey vardı. Ancak Şubat ayında giren yardım miktarının Ocak ayında giren yardım miktarının yarısı olduğunu parlamentoya bildirmem gerekiyor" dedi.

'Sabırlar artık tükendi'

İsrail'e karşı sabırların tükendiğini ve bir dizi uyarının yapılması gerektiğini vurgulayan Cameron, Gantz'la ziyareti sırasında bu konuları ele almayı umduğunu söyledi. İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdüren Cameron, "İsrail işgalci güçtür. Yaptıklarından sorumludur ve bunun da İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun hareket edip etmediğine yönelik değerlendirmemiz dahil olmak üzere sonuçları var" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistin'i bir devlet olarak tanımanın iki devletli çözümün bir parçası olduğunu belirten Cameron, "Bunun sürecin başında olması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü bunun Filistinlilerin üzerindeki tüm reform baskısını ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Ama sonuna kadar beklenmemeli" diye konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23