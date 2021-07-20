İki ülke arasında gerilim! Ziyaret iptal edildi
Japon Büyükelçiliği Yetkilisinin, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'a yönelik kaba benzetmeleri iki ülke arasında gerilime neden oldu. Gerilim sonrası Güney Kore Devlet Başkanı Moon Tokyo'ya düzenleyeceği ziyareti iptal etti.
South China Morning Post'un haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in bu hafta Japonya'yı ziyaret etmeyeceğinin bildirilmesi üzerine Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile ikili zirve yapılacağına dair söylentiler son buldu.
Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Moon'un, 2020 Tokyo Olimpiyatları vesilesiyle Japonya'yı ziyaret etmemeye karar verdiği ifade edildi.
Görüşmelerdeki ilerleme yetersiz görüldü
Moon'un Kamu İlişkilerinden Sorumlu Yardımcısı Park Soo-hyun, yaptığı açıklamada, önemli düzeyde karşılıklı anlayış geliştirilmesine rağmen görüşmelerdeki ilerlemenin hala yetersiz görüldüğünü aktardı.
Park, ziyaretin iptal edilmesine karar verilirken, "çeşitli başka durumların" dikkate alındığını da kaydetti.
Japon Büyükelçiliği Yetkilisinin "diplomatik olmayan ve kaba" sözleri
Seul'deki Japon Büyükelçiliği Üst Düzey Yetkilisi Hirohisa Soma'nın, Moon'un iki ülke ilişkilerini tamir çabalarıyla ilgili diplomatik nezakete sığmayan kaba benzetmeler kullanması ve Olimpiyatlar sırasında Moon'un Japonya Başbakanı Suga ile görüşme şansıyla alay etmesi, Seul yönetiminin tepkisini çekmişti.
Bunun üzerine Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jong-kun, Japon Büyükelçisi Koichi Aiboshi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak üzüntüsünü dile getirdi, Soma'nın "diplomatik olmayan ve kaba" sözlerini protesto etti.
Japonya Hükümet Sözcüsü Katsunobu Kato, yaptığı açıklamada, Soma'nın ifadelerinin hangi koşullar altında olursa olsun bir diplomat için çok uygunsuz olduğunu ifade etti.
Kato, yaşanan olayın "çok üzücü" olduğunu vurgulayarak, Soma'nın Seul'den çekileceğini belirtti.