İki ülke anlaştı! Demir Kubbe'yi İran'a karşı bölgeye yerleştirecekler
Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail, Basra Körfezi'ne Demir Kubbe hava savunma sisteminin kurulması konusunda el sıkıştı. İki ülkenin söz konusu hamlesinin İran'a karşı yönelik olduğu belirtiliyor.
ABD ile İsrail'in, Basra Körfezi bölgesine Demir Kubbe hava savunma sistemi kurulması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
Middle East Eye'ın Haaretz'e dayandırdığı habere göre, İsrailli Rafael firmasınca geliştirilen bir sistem, 3 hafta önce ABD Savunma Bakanlığı'na teslim edildi.
Sürece dair anlaşmanın Ağustos 2019'da yapıldığı, bu kapsamda toplam iki sistemin ABD'ye teslim edildiği ifade edildi. Bu sistemler, Körfez'de ismi açıklanmayan bazı ülkelere konuşlandırılacak.
Demir Kubbe hava savunma sistemi, alanında en etkin sistemler arasında gösteriliyor. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, sistemlerin teslim töreninde, "Sistemin, ABD ordusunun Amerikan askerlerini balistik tehditlere ve hava tehditlerine karşı korumasına yardım edeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.
Sistemin son dönemde ABD aracılığıyla İsrail'le ilişkilerini normalleştirme sürecine giren Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) konuşlandırılabileceği belirtiliyor.
Kaynak: Mepa News