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Ekonomi İki Türk şirketi BYD ve Shell'den yepyeni şarj istasyonunu için imza attı: Türkiye tarihine geçecek
Ekonomi

İki Türk şirketi BYD ve Shell'den yepyeni şarj istasyonunu için imza attı: Türkiye tarihine geçecek

Yeniakit Publisher
2023-09-19 23:10:00 - 2023-09-19 23:15:38
İki Türk şirketi BYD ve Shell'den yepyeni şarj istasyonunu için imza attı: Türkiye tarihine geçecek

otomotiv devi iki şirket Shell ve BYD dünyanın en büyük yepyeni şarj istasyonunu açtı!

Shell ve BYD, Çin'de dünyanın en büyük şarj istasyonunu açtı. 258 şarj noktası bulunan ve güneş panellerinden güç alan tesis, günlük 3.300 elektrikli araca hizmet verebiliyor.
Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması, şarj istasyonlarının sayısının da artmasına neden oluyor. Akaryakıt deyince akla gelen ilk şirketlerden olan Shell de bu konuda hamleler yapıyor. Dev şirket, şimdi de Çin’de yepyeni bir şarj istasyonu açtı.

İstasyon, Çinli elektrikli otomobil devi BYD ve Shell ortaklığında Shenzhen şehrinde açıldı. Yüksek güçlü şarj (HPC) istasyonunun en dikkat çeken kısmı ise alanında dünyanın en büyüğü olması.

İstasyonda 258 hızlı şarj noktası bulunuyor

Shenzhen’de açılan ve Shell Recharge markası altında faaliyet göstermeye başlayan yeni istasyon, 258 hızlı şarj noktasına ev sahipliği yapıyor. Şirket, testler sırasında tesisin günlük 3.300 elektrikli araca güç sağladığını söylüyor. Bunun yanı sıra market, kafe gibi alanlar da dev tesiste bulunuyor.
İki dev şirketin ortaklığında geliştirilen yeni tesisin güneş panellerinden güç aldığını da belirtelim. Şarj noktalarının üstünde bulunan paneller, müşterilerin araçlarını şarj etmede kullanılacak yıllık 300 bin kWh yenilenebilir elektrik üretebiliyor.

Shell ve BYD, Mart 2022’de şarj altyapısı için iş birliğine gitmişti. Ortaklık kapsamında Avrupa ve Çin başta olmak üzere tüm dünyada şarj hamleleri yapılacağı açıklanmıştı. Ortak girişimin, şu anda Çin’de 13 bin şarj noktasıyla hizmet verdiğini ekleyelim.

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