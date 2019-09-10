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İki Türk genci dünya devi Manchester City’nin kampına katılmaya hak kazandı

İngiltere Premier Lig’in başarılı temsilcisi Manchester City, bu yıl ikincisini düzenlediği yaz okulu kapsamında QNET tarafından dünyanın dört bir yanından seçilen yetenekli gençleri ağırladı.

10 Eylül 2019 Salı 11:37
İki Türk genci dünya devi Manchester City’nin kampına katılmaya hak kazandı

İngiltere Premier Lig’in başarılı temsilcisi Manchester City, bu yıl ikincisini düzenlediği yaz okulu kapsamında QNET tarafından dünyanın dört bir yanından seçilen yetenekli gençleri ağırladı.


Dünyaca ünlü futbol kulübünün maddi imkanları kısıtlı ama futbol yeteneği yüksek çocukları keşfettiği ve eğittiği yaz okulunda Türkiye’yi Yunus Mızrak ve Hakan Kudin temsil etti.


Yunus ve Hakan, Türkiye’de amatör ligde top koşturan yetenekli gençlerden ikisi. Hayalleri aynı Ronaldo, Messi gibi herkesin tanıdığı, ayakta alkışladığı ünlü birer futbolcu olmak. Futbol tutkusu çok küçük yaşlarda başlayan ve ailelerinin fedakarlıklarıyla amatör ligde mücadele veren Yunus ile Hakan, QNET’in resmi doğrudan satış partneri olduğu, İngiliz futbolunun son yıllarda en başarılı temsilcilerinden Manchester City’nin dünya çapında genç yetenekleri buluşturduğu Futbol ve Dil Okulu’na (City Football Language School) katılmaya hak kazanarak hayallerine bir adım daha yaklaştı.


Bu yıl ilk kez Türkiye’den katılımın olduğu kampa giden Hakan, Esenler Terazidere spor kulübünde kalecilik yaparken, Yunus ise Selimiyespor’da oynuyor. Yüzlerce başvuru arasından seçilen genç sporcular, Ethiad Stadı’nda gerçekleşen kampta 15 gün boyunca teorik ve pratik eğitimler alırken, dünya devi Manchester City’nin futbol kültürünü yerinde deneyimleme şansını yakaladılar. Futbol dersleriyle yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayan gençler, İngilizce dersleriyle de kültürlerarası bir ortamda iletişim becerilerini güçlendirdiler.



“İşaret diliyle bile anlaşırım”


Futbol tutkusunu ayakkabıcılık yapan babasından alan Hakan, koyu bir Beşiktaş taraftarı. Hayali futbolcu olmak olan babasının teşvikiyle futbola başlıyor ve ailesinin sonsuz desteğiyle ile iyi bir futbolcu olmak için yıllardır çalışıyor. İngilizce bilmeyen Hakan, “Sağır ve dilsiz olan anneannemle aramızda çok özel bir bağ vardı. Annem çalıştığı için bana o bakıyordu ve anneannemle 7 yıl boyunca işaret diliyle anlaştık. İngilizce bilmesem de kamptaki herkesle işaret diliyle bile anlaşabilirim” diyerek İngiltere’ye gitme konusunda ne kadar istekli olduğunu dile getirdi. Döndükten sonra deneyimini heyecanla anlatan Hakan, “Sıkı bir taraftarı olduğum Manchester City’den eğitim almak benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Kevin de Bruyne ve Sergio Aguero örnek aldığım futbolcuların başında geliyor. Onların futbol oynadığı statta bulunduktan sonra artık geleceğim için çok daha büyük hayaller kuruyorum” dedi.



Zorlu hayat, büyük başarı


6 yaşından beri sahalarda olan Yunus’un futbol hikayesi, annesi ve dedesinin yönlendirmeleriyle başladı. Çok hareketli bir çocuk olduğu için 5 yaşında Aikido kursuna yazdırılan Yunus’un mutsuz olduğunu gören ailesi daha sonra onu futbola yönlendirdi. O günden bu yana aile büyük fedakarlıklar yaparak çocuklarını desteklediler. İşçi olan baba, Yunus’u 12 yaşına kadar bütün antrenmanlara kendisi götürdü. Galatasaray taraftarı olan Yunus, amatör takımda gösterdiği başarılı performansla önce Ümraniyespor’a, daha sonra ise Selimiyespor’a transfer oldu. Ailesinin ona her zaman destek olduğunu söyleyen Yunus, “Manchester’a gitmek ve Manchester City’den eğitim almak hayal edebileceğimden çok daha güzeldi. Hem çok şey öğrendim hem de dünyanın farklı yerlerinden yeni arkadaşlar edindim. Kampta öğrendiklerimle birlikte futbolda kendimi geliştirmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:37
  1. kültür
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