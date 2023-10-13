İki tür bulaşıcı kanser keşfedildi, yok artık dedirtti! Bilim insanları: Tarih verip sessizce yayılıyor dediler

Geçen hafta “Nature Cancer” dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yüzyıllardır kabuklu deniz hayvanları arasında sessizce yayılan, lösemi benzeri eski bir kanser türünün 2 versiyonu bulundu.

Bulaşıcı tümör hücreleri, istiridyeler tarafından alınmadan önce mikroskobik bakteriler gibi suda serbestçe yüzüyor, konakçılarında çoğalıyor. Bu yayılma şekli, birbirlerini ısırıp kavga ettiklerinde kanser hücrelerini toplayan Tazmanya canavarları ve çiftleşme yoluyla kanser hücrelerini birbirlerine geçiren köpeklerinkiyle benzer.

Çalışma yazarlarından Dr. Alicia Bruzos, “İki bağımsız bulaşıcı kanserin varlığını açıklığa kavuşturduk ve çok daha farklı türlerin mevcut olduğundan şüpheleniyoruz. Farklı bulaşıcı kanser türleri hakkında bize daha fazla fikir verebilir” dedi.

Bilim insanları araştırmalarında 2016 ile 2021 yılları arasında İspanya, Portekiz, Birleşik Krallık, İrlanda ve Fas dahil 11 ülkede, 7000 midyeden örneklenen tümör genlerini sıraladı ve yüzbinlerce genetik mutasyonun yerini de tespit etti.

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