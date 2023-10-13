  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Filistinliler toprak sattı mı? Ahmet Şimşirgil şok detayı açıkladı

Meral Akşener'den dikkat çeken ittifak çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o küstahlığa çok sert tepki! Kapak öyle olmaz, böyle olur

Davutoğlu’nun gazetesi Karar Cumhuriyet'ten daha Kemalist çıktı

Sahte altın böyle kendini her yerinden ele veriyor! Meğer yöntem bu... Alışverişinizi hemen buna göre yapın!

Elon Musk Türkiye'nin her yerinden fışkıran madene göz dikti! Meğer ilgisi bu yüzdenmiş

İsrail'den şok itiraf! 'Ordumuz 7 Ekim'de darmadağın oldu

İsrail-Hamas savaşı sürerken Ramazan Kurtoğlu'ndan altın uyarısı! İmkanı olan hemen bunu yapsın

Kim İsrail’den yana kim Filistin’den? İşte işgalcileri ve masumları destekleyenler

ABD'den iki yüzlü İsrail açıklaması: 24 saat zor!
Sağlık İki tür bulaşıcı kanser keşfedildi, yok artık dedirtti! Bilim insanları: Tarih verip sessizce yayılıyor dediler
Sağlık

İki tür bulaşıcı kanser keşfedildi, yok artık dedirtti! Bilim insanları: Tarih verip sessizce yayılıyor dediler

Yeniakit Publisher
2023-10-13 22:54:00 -
İki tür bulaşıcı kanser keşfedildi, yok artık dedirtti! Bilim insanları: Tarih verip sessizce yayılıyor dediler

Kanser ile ilgili araştırmalar, 2016 ile 2021 yılları arasında diyerek duyurusunu yaptılar: teşhis ve tedavi yöntemleri bilim insanlarının odak noktasında olurken yeni bir araştırma hayvanlar aleminde virüs gibi yayılan bulaşıcı kanser tespit edildi.

Geçen hafta “Nature Cancer” dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yüzyıllardır kabuklu deniz hayvanları arasında sessizce yayılan, lösemi benzeri eski bir kanser türünün 2 versiyonu bulundu.

Bulaşıcı tümör hücreleri, istiridyeler tarafından alınmadan önce mikroskobik bakteriler gibi suda serbestçe yüzüyor, konakçılarında çoğalıyor. Bu yayılma şekli, birbirlerini ısırıp kavga ettiklerinde kanser hücrelerini toplayan Tazmanya canavarları ve çiftleşme yoluyla kanser hücrelerini birbirlerine geçiren köpeklerinkiyle benzer.

Çalışma yazarlarından Dr. Alicia Bruzos, “İki bağımsız bulaşıcı kanserin varlığını açıklığa kavuşturduk ve çok daha farklı türlerin mevcut olduğundan şüpheleniyoruz. Farklı bulaşıcı kanser türleri hakkında bize daha fazla fikir verebilir” dedi.

Bilim insanları araştırmalarında 2016 ile 2021 yılları arasında İspanya, Portekiz, Birleşik Krallık, İrlanda ve Fas dahil 11 ülkede, 7000 midyeden örneklenen tümör genlerini sıraladı ve yüzbinlerce genetik mutasyonun yerini de tespit etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23