  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Başlıyor: İstanbul Küresel Savunma Ekosisteminin Kalbi Olacak CHP’nin sözde Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka’dan “Büyüklere masallar” kıvamında, tuhaf bir paylaşım geldi. 24 ilde dev siber operasyon: 212 şüpheli yakalandı Yine şaşırtmadı! Şirin Payzın siyoniste kalkan oldu CHP suç şebekesine dönüştü Teknolojinin kalbi burada atacak! SAHA 2026 yarın başlıyor Bakan Yumaklı’dan sel ve hortum açıklaması: Tüm ihbarlar titizlikle inceleniyor Rüşvet villalarına gelemedi Nisan ayının zam şampiyonu doğalgaz Zam oranı netleşti! İşte memurların yeni maaşı
Yerel İki tırın arasında sıkışan otomobil kağıt gibi ezildi!
Yerel

İki tırın arasında sıkışan otomobil kağıt gibi ezildi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kamyonet, otomobil ve iki tırın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle iki tırın arasına sıkışarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü feci kazayı sağ atlattı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Yenidoğan Mahallesi köprü altı mevkiinde belediyeye ait bir kamyonet, soda yüklü tır, otomobil ve konteyner yüklü tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Çarpmanın şiddetiyle iki tırın arasında sıkışan otomobil ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile en önde bulunan belediye kamyonetinin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazaya karışan soda yüklü tırın sürücüsü olay anını anlatarak, "Belediye aracı önümdeydi. Arkadaki otomobil duramadı, bana çarptı. İki yaralı var, belediye kamyonetinde bir de arkadaki otomobilin sürücüsü yaralandı" ifadelerini kullandı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikametinde trafik akışı kilitlenerek uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Afyon'da feci kaza! AK Partili eski vekilin yeğeni alev alan araçta can verdi!
Afyon'da feci kaza! AK Partili eski vekilin yeğeni alev alan araçta can verdi!

Gündem

Afyon'da feci kaza! AK Partili eski vekilin yeğeni alev alan araçta can verdi!

Günde 3 bin ton arıtma çamuru ekonomiye kazandırılacak
Günde 3 bin ton arıtma çamuru ekonomiye kazandırılacak

Ekonomi

Günde 3 bin ton arıtma çamuru ekonomiye kazandırılacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!
Gündem

Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik alçak saldırıları devam ederken, Tahran yönetimi Donald Trump'ın önüne "imkansız operasyon" ya da "kötü anla..
Seküler bağnazlar kudurmuştu! Bakan Çiftçi Abdülhamit Han tablosu hakkında konuştu
Siyaset

Seküler bağnazlar kudurmuştu! Bakan Çiftçi Abdülhamit Han tablosu hakkında konuştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin odasına astığı Abdülhamit Han tablosu seküler kesimde rahatsızlığa neden olmuştu. Bakan Çiftçi tabloya da..
Otobüsten daha büyük 15 metrelik yılan bilim dünyasını sarstı
Gündem

Otobüsten daha büyük 15 metrelik yılan bilim dünyasını sarstı

Hindistan’da yapılan arkeolojik kazılar, tarih öncesi döneme ait devasa bir keşfe ev sahipliği yaptı. Gujarat eyaletindeki bir maden sahasın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23