İki tırın arasında sıkışan otomobil kağıt gibi ezildi!

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Yenidoğan Mahallesi köprü altı mevkiinde belediyeye ait bir kamyonet, soda yüklü tır, otomobil ve konteyner yüklü tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Çarpmanın şiddetiyle iki tırın arasında sıkışan otomobil ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile en önde bulunan belediye kamyonetinin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazaya karışan soda yüklü tırın sürücüsü olay anını anlatarak, "Belediye aracı önümdeydi. Arkadaki otomobil duramadı, bana çarptı. İki yaralı var, belediye kamyonetinde bir de arkadaki otomobilin sürücüsü yaralandı" ifadelerini kullandı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikametinde trafik akışı kilitlenerek uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.