  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çocuk parkında patlama! Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti

MKE'den acı haber geldi! Şehitlerimiz var

Rusya'da yolcu sayısında 15 yılın rekoru! Türkiye'ye akın eden Ruslardan fiyatlar güncelleniyor

Baba-oğulun saltanat kavgası

Türkiye'ye akacak! Tamı tamına 100 milyar dolar! Harekete geçildi

Belki inanamayacaksınız ama… CHP'li belediye Fethiye'ye cami yaptırıyor

MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Kılıçdaroğlu yenilginin sebebini açıkladı! Gülmekten karnınız ağlayacak

O ilimizdeki doğalgaz kazılarında tarihi buluş! Keşif sonrası kazı çalışmalarına apar topar ara verildi

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tüm detaylar İşte erken ödeme takvimi! 2023 SGK emekli ikramiyesi ne kadar?
Yerel İki tır çarpıştı, çıkan yangın hala söndürülemedi!
Yerel

İki tır çarpıştı, çıkan yangın hala söndürülemedi!

Yeniakit Publisher
2023-06-10 13:51:00 -
İki tır çarpıştı, çıkan yangın hala söndürülemedi!

Erzincan'da kimyasal yapıştırıcı spreyi ve ev eşyası yüklü iki tırın çarpışması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Erzincan'da kimyasal yapıştırıcı spreyi ve ev eşyası yüklü iki tırın çarpışması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Refahiye-Erzincan kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde, plakası ve sürücüleri henüz belirlenemeyen iki tır çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kimyasal yapıştırıcı ve ev eşyası yüklü iki araçta da yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Refahiye-Erzincan kara yolu çift taraflı güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23