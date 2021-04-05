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Yerel İki TIR birbirine girdi! 1 ölü 1 yaralı
Yerel

İki TIR birbirine girdi! 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki TIR birbirine girdi. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 16:35:00 -
İki TIR birbirine girdi! 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Halil Gül (40) idaresindeki 46 BP 495 plakalı TIR Narlı Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Tugay Turgut'un (30) kullandığı 14 FM 028 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücülerden Gül'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Turgut ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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