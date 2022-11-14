İki teröristin kıyafetinde dikkat çeken benzerlik! İngiliz basını o detayı ortaya çıkardı

Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist Ahlam Albashir, sabaha karşı emniyet ekipleri tarafından evine düzenlenen baskınla kıskıvrak yakalandı. Albashir'in gözaltına alınırken üzerinde bulunan kapüşonlu, mor ve üzerinde "New York" yazan kıyafeti ise İngiliz basınında gündem oldu. Kıyafetin bir benzerini 2005'te Londra'yı kana bulamaya çalışan bir teröristin giydiğine dikkat çeken gazete, fotoğrafları yayınlayıp benzerliğe dikkat çekti.

İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenledikten sonra sabaha karşı Küçükçekmece'deki evinde yaka paça gözaltına alınan Suriyeli terörist Ahlam Albashir ile ilgili bir detaya İngiliz tabloid gazeteleri dikkat çekti.

New York yazısı benzerliği

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mirror, Albashir'in gözaltına alınırken üzerinde olan kapüşonlu, mor ve üzerinde "New York" yazan kıyafetine vurgu yaptı. Gazete, Albashir'in üzerindeki kıyafetin bir benzerinin 2005'te Londra'yı kana bulamaya çalışan bir terörist tarafından da giyildiğini hatırlattı.

İki terörist de aynısını giydi

Haberde, "Kadın terörist üzerinde New York yazan mor bir kapüşonlu kazak giyiyordu. Bu kıyafet 21 Temmuz 2005'te Londra metrosunda bombalı saldırı düzenleme girişiminde bulunan Remzi Muhammed'in giydiği ve üzerinde 'New York' yazan siyah sweatshirt'e benziyor" ifadesi kullanıldı.

Londra'daki saldırıda 52 kişi ölmüştü

2005 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'daki metro istasyonlarına ve sivillere yönelik bombalı saldırı girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu saldırıdan haftalar önce 7 Temmuz 2005'te Londra'da benzer bir saldırı gerçekleşmiş ve El-Kaide'nin üstlendiği bu saldırılarda 52 kişi yaşamını yitirmiş, 784 kişi ise yaralanmıştı.