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'İki tarafta da her zamankinden daha fazla heyecan var'

Çavuşoğlu, Japon muhataplarıyla ikili iş birliğini artırma ve derinleştirme konularının ele alındığını belirtti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 19:01
'İki tarafta da her zamankinden daha fazla heyecan var'

Çavuşoğlu, Tokyo Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonda, Müstakil  İş Adamları ve Sanayicileri Derneği (MÜSİAD), Türk Hava Yolları (THY), Yunus Emre  Enstitüsü (YEE), Diyanet İşleri Başkanlığı ve kentteki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Büyükelçilik konutunda YEE'nin organize ettiği, Japon sanatçılar  tarafından yapılan minyatür ve hat sanatı eserleri sergisini inceleyen Çavuşoğlu,  ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıyla sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da dün başlayan ziyaretin çok başarılı  geçtiğinin altını çizerek, burada Türk vatandaşlarının gerekli taleplerinin Japon  makamlarına iletildiğini aktardı.

Yapılan görüşmelerde, iki ülkenin iş birliğinin nasıl artırılabileceği  ve derinleştirilebileceği konularının ele alındığını belirten Çavuşoğlu, "İkili  ilişkileri güçlendirmek, bölgesel konulardaki dayanışmayı artırmak için iki  tarafta da her zamankinden daha fazla heyecan var, heves var." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlarına, akraba  topluluklara, soydaşlarına en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığına dikkati  çekerek, bu konuda bakanlığın hem hizmetin kalitesini hem de hızını artırdığını  kaydetti.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 19:01
  1. Çavuşoğlu

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