'İki tarafta da her zamankinden daha fazla heyecan var'

Çavuşoğlu, Tokyo Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonda, Müstakil İş Adamları ve Sanayicileri Derneği (MÜSİAD), Türk Hava Yolları (THY), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Diyanet İşleri Başkanlığı ve kentteki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Büyükelçilik konutunda YEE'nin organize ettiği, Japon sanatçılar tarafından yapılan minyatür ve hat sanatı eserleri sergisini inceleyen Çavuşoğlu, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıyla sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da dün başlayan ziyaretin çok başarılı geçtiğinin altını çizerek, burada Türk vatandaşlarının gerekli taleplerinin Japon makamlarına iletildiğini aktardı.

Yapılan görüşmelerde, iki ülkenin iş birliğinin nasıl artırılabileceği ve derinleştirilebileceği konularının ele alındığını belirten Çavuşoğlu, "İkili ilişkileri güçlendirmek, bölgesel konulardaki dayanışmayı artırmak için iki tarafta da her zamankinden daha fazla heyecan var, heves var." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlarına, akraba topluluklara, soydaşlarına en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığına dikkati çekerek, bu konuda bakanlığın hem hizmetin kalitesini hem de hızını artırdığını kaydetti.