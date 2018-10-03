İki taraf da kazanacak! İşte dolarsız kira çözümü

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kiraların tamamen TL'ye dönmesi için son 10 güne girilirken sözleşmelerde ciroya göre kira anlaşmaları yapılmaya başlandı. Kategori Mağazacıları Derneği (KMO) Başkanı aynı zamanda Mediamarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, kiraların maliyetler üzerinde büyük bir yük olduğunu tam da bu süreçte çıkarılan kararnamenin büyük bir rahatlama yarattığını söyledi.



AVM yöneticileri ile mağazalar arasında ciroya göre kira anlaşmaları yapılmaya başlandığının altını çizen Gökyıldırım, "Bu şekilde sektördeki karmaşa da sona erecek. Perakendeci kazandıkça AVM'ye de kazandıracak. Şu anda en doğru model bu" ifadelerini kullandı.

Kur 10 güne netleşir

Kiralamalarda hangi kurdan TL'ye dönüleceğine dair ucu açık kalan bir kısım olduğunu onun da önümüzdeki 10 gün içerisinde netleşeceğini dile getiren Gökyıldırım, "Kiralarımızı ciro üzerinden ödemeye başlarsak önümüzdeki dönemlerde ne euroyu, ne enflasyonu ne doları konuşuruz. Bu konu iki tarafı da kazan-kazan anlayışı ile mutlu eder" dedi. Kira ciro oranlarının sektörlere göre yüzde 2 ila 9 arasında değiştiğini dile getiren Gökyıldırım, halihazırda bu modeli uygulayan AVM'ler olduğunu, TL'ye dönüldükten sonra bütün AVM'lerin bu modele dönmeyi tercih edeceğini söyledi.

Yatırımcı da sıcak bakıyor

TEKNOSA Genel Müdürü Bülent Gürcan ise, ciro üzerinden kira modeline AVM yönetimlerinin de sıcak baktığını ve sözleşmelerin bu şekilde yenilenmeye başladığını söyledi. Özellikle ithal ürünlerde yüzde 40'lık fiyat artışını rafa yansıtmak zorunda kaldıklarını dile getiren Gürcan, "Satışlarda yüzde 15 düşüş var. Buna rağmen özellikle yerli ürünlerde gözle görülür satış artışı var" dedi.