0553 313 94 23

'İki şoförden biri seyir halindeyken telefonla temas halinde'

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneğince Sivas, Kayseri ve Nevşehir'de 530 otobüs ve kamyon şoförü arasında yapılan araştırma sonucunda, sürücülerin yüzde 51,2'sinin seyir halindeyken cep telefonuyla temas halinde oldukları belirlendi.

06 Ekim 2019 Pazar 12:14
'İki şoförden biri seyir halindeyken telefonla temas halinde'

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, yüz yüze görüştükleri 530 otobüs ve kamyon şoförünün yüzde 51,2'sinin seyir halindeyken cep telefonuyla temas halinde olduklarını söylediklerini belirtti.

Dilci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital nesnelerin bir taraftan hayatı kolaylaştırırken diğer taraftan gün geçtikçe insan hayatını daha çok kuşattığına ve sorunları beraberinde getirdiğine dikkati çekti.

Dijital bağımlılığın toplu taşıma araçlarıyla ilgili kısmını irdelemek adına nitel yöntemle desenlenmiş bir çalışma oluşturduklarını anlatan Dilci, kamuya ait toplu taşıma araçlarını kullananlar ile uzun yol ve kamyon şoförleri üzerinde bir araştırma yaptıklarını ifade etti.

2 şoförden biri seyir halindeyken telefonla temas halinde

Dilci, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre trafik kazalarının yüzde 89,6'sının sürücü kusurlarına bağlı dikkatsizlikten kaynaklandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İşte bu duruma dikkati çekmek ve dijital nesnelerle ilgili sonuçları ve kullanımını, şoförler üzerindeki etkisini tartışmaya açmak üzere nitel bir çalışma yaptık. Çalışmamızı Sivas, Kayseri ve Nevşehir'de random yöntemiyle belirlediğimiz 530 kişiden oluşan şoför grubuna yönelttik. Bu şoför grubunun istatistiki dağılımına baktığımız zaman 380'i kamuda çalışan yani belediye ve benzeri toplu taşıma otobüsünü kullanan şoförler, 70'i uzun yol otobüs şoförü ve 80'i de kamyon şoförü. Toplamda 530 şoför ile yüz yüze görüşme yöntemi uyguladık. Şoförlerin dijital nesnelere bakış açısını ve kullanım gerekçelerini incelemeye çalıştık. Şoförlerin yüzde 51,2'si seyir halindeyken mutlaka telefonla temas halinde olduklarını ifade etti."

100 şoförden 7'si seyir halindeyken oyun oynuyor

"Şoförlerin yüzde 26,2'si seyir halindeyken ara sıra da olsa sosyal medyayı takip ettikleri ve paylaşımlara göz attıkları yönünde görüş bildirdi. Yüzde 7,1'i trafikte oyun oynadıklarını ifade etti." bilgisini aktaran Dilci, "Özellikle kamyon şoförleri yavaş seyir halindeyken sıkıldıklarını ve bu anlamda dijital nesne üzerinden oyun oynama şeklinde davranış sergilediklerini ifade etti." diye konuştu.

Dilci, şoförlerin yüzde 12'sinin psikolojik nedenlerle dijital nesnelerden uzak kalamadıkları yönünde görüş belirtmelerinin araştırmanın en manidar kısmı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şoförlerin bir dürtüsellik yaşadıkları, bu konuda bilinçli olmadıkları ve eğitimsizliğin gerektirdiği bir kullanım bozukluğuna bağlı psikolojik dayanışma aracı olarak dijital nesneleri yanlarından uzak etmedikleri, sürekli birileriyle temas halinde olmak gereğini hissetmişler. Bu bir nevi dijital bağımlılığın da göstergesidir. Araştırma sonuçlarımıza göre şoförlerin yüzde 44,2'si dijital nesneleri seyir halindeyken haberleşme amaçlı kullandıklarını ifade etti. Şoförlerin yüzde 40,2'si seyir halindeyken dijital nesneleri kullanmayı gereklilik halinde doğru bulduklarını, yüzde 45,7'si ise doğru bulmadıklarını, geri kalan da kısmen doğru bulduklarını ifade etti."

Dijital nesnelerin trafikte kullanımının şiddeti de beraberinde getirdiğini savunan Dilci, şoförlerin bu gibi durumlarda kızgınlıkla gaza veya frene basma, park yeri tartışması gibi eğilimlere girdiğini sözlerine ekledi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 12:14
  1. Sivas
  2. Nevşehir
  3. Kayseri
  4. cep telefonu
  5. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Di̇lci̇
  6. şöför
  7. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak’ta protestolar büyüyor! Eylemciler TV kanallarına saldırdı
    1. Irak’ta protestolar büyüyor!..
    2. MHP'den ABD Büyükelçiliğine sert tepki
    3. Irak Meclis Başkanı: Ben de sokağa..
    4. TBMM'de bu hafta
    5. Frigya'da turist sayısı giderek..
    6. Okullara dadanan çetelere geçit yok!..
    7. Ekipler gizli bölmeyi buldu!..
    8. Antalya temsilcilerinden Fenerbahçe'ye..
    9. Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
    10. Bahçeli'nin hastalığını fırsat bilip..
    11. Yahyalı elmasında verim arttı
    12. 'SEDA' ilk ihracat görevine hazır
    13. Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
    14. Fatih Terim'den maç sonu açıklaması:..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması..
    16. 130 bin metal işçisinin sözleşme..
    17. Hz.Ali’nin tercihte zorlandığı iki nimet
    18. Van'daki trafik kazasında 1 polis..
    19. 'İki şoförden biri seyir halindeyken..
    20. Ünlü hip hop yıldızı Maik Jahnke,..
    21. Yeni Malatyaspor'un en skorer sezonu
    22. Peygamber Efendimiz’in mirası
    23. FETÖ, ByLock'tan önce de gizli program..
    24. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    25. Batı Şeria'da Yahudilerden ırkçı saldırı
    26. Türkiye'nin en modern külliyesi "Büyük..
    27. Deplasman kralı Yeni Çorumspor!
    28. Yedi İklim’de şiire doyacaksınız
    29. Turizme Yeni Ekonomi Programı
    30. Rejimin İdlib'e saldırısında bir çocuk..
    İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
    İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu